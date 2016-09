Krsmanović: Srbima u BiH apsolutno nije tijesno, referendum o otcjepljenju RS-a ne dolazi u obzir!

Srbima u Bosni i Hercegovini apsolutno nije tijesno, jer u ovom momentu imaju i entitet, i entitetsko glasanje, i vlast na državnom nivou, ali i konsenzus, rekao je u razgovoru za Avaz.ba jedan od lidera opozicije u RS-u i potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta (NDP) Zdravko Krsmanović.

Politička manipulacija

Komentarišući referendum o Danu RS-a, koji je najavljen za 25. septembar, Krsmanović je istakao kako će Savez za promjene svoj konačan stav o tom pitanju zauzeti 17. septembra, za kad je predviđena plenarna sjednica Ustavnog suda BiH, na čijem će se dnevnom redu naći zahtjev NSRS-a za preispitivanje odluke od 26. novembra 2015., kada je ova pravosudna institucija odlučila da je Dan RS-a, 9. januar, neustavan.

– Jednonacionalni referendum Bosni i Hercegovini ne treba i ja sam uvijek bio protiv toga, jer to u ovom momentu apsolutno nikome ne odgovara – kazao je Krsmanović.

Podsjeća da je Savez za promjene u NSRS nastupio jedinstveno i podržao odluku o održavanju referenduma.

– Dodik je tada već imao obezbijeđenu skupštinsku većinu da to izglasa, sa isključivim ciljem da dobije lokalne izbore u Banjoj Luci, jer se Dragan Čavić (NDP) ne bi mogao suprotstaviti Igoru Radojičiću (SNSD) tih sedam posljednjih dana nakon referenduma gdje bi se “nagurala” izlaznost i onda bi bila priča: “Koga to predstavljate, kakav ste vi Savez za promjene kad su svi građani za, a vi protiv”. Onda smo se mi odlučili na takav potez da bismo spriječili tu političku manipulaciju u izbornom procesu – ističe Krsmanović.

Dodikov cilj

Potcrtava kako Ustavni sud BiH ima tri stranca, “kojima je stalo da se ne ide u ovu avanturu”.

– Međutim, istina je da je ovaj referendum sto posto u funkciji lokalnih izbora. Dakle, njegove namjere su isključivo da Dodik ostvari svoj cilj i na neki način porazi Savez za promjene, a u prvom redu tu mislim na SDS, poslije čega bi on tražio smjenu Mladena Bosića i išao na pravljenje tzv. velike koalicije sa tim nekim budućim predsjednikom SDS-a. To je njegova politička želja – smatra potpredsjednik NDP-a.

Ukoliko referenduma ne bude, stava je Krsmanović, Dodik sigurno gubi izbore.

– Zato je on toliko uporan i čvrst, inače bi to do sada, kao što je i ranije gazio svoju riječ, već povukao. Međutim, ako referenduma bude, onda su šanse izjednačene – kazao je Krsmanović.

Najelegantnije rješenje

Smatra kako je moguće da Ustavni sud BiH krene u reviziju odluke, a da, s druge strane, NSRS donese novi zakon o praznicima, “što je neophodno, tako da bi to bio neki kompromis i najelegantnije rješenje”.

Na pitanje je li opradvana bojazan da bi održavanje referenduma o Danu RS bilo neka vrsta pripreme za eventualni referendum o otcjepljenju RS-a od BiH, Krsmanović je rekao kako za takav avanturizam apsolutno nema opravdanja.

– Lično smatram da ta bojazan nije opravdana. Niko normalan trenutno na takvu avanturu niti pomišlja, niti je po meni Srbima u Bosni i Hercegovini tijesno. Srbi u ovom momentu imaju i entitet, entitetsko glasanje, imaju vlast na državnom nivou, imaju konsenzus i trenutno im u BiH apsolutno nije tijesno. Siguran sam da niko ko se u ovom momentu ozbiljno bavi politikom za tim nikada ne bi posegnuo. Ali, ljudi koji gube mogu doći u poziciju da nekad to koriste u svrhu izbornog procesa. Moguće je da Milorad Dodik, koristeći ta neka iskustva ili želje Velike Britanije za izlaskom iz EU, takvim nekim metodama pokuša da ponovo prevari narod i ponovo dobije izbore 2018. godine – zaključio je Krsmanović.

Autor: Avaz.ba