Konaković se trebalo baviti velikim projektima… Da li je zaista problem u nekom teletu?

Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, govorio je sinoć o ostavci Elmedina Konakovića, premijera Kantona Sarajevo koji je napustio sve stranačke funkcije i samu stranku.

“Konaković je odlučio da napusti SDA. Bio je jedna od naših mladih uzdanica, čovjek za kojeg sam se ja lično potrudio da dobije poziciju premijera u najjačem kantonu u BiH. Konaković je trebao da vodi velike projekte, a to što neko nije naplatio parking, što je neko tele u ovom restoranu Beneton donio pa prodao mimo nekih procedura, što nije izdavao fiskalne račune, što je navodno neko uzimao tri posto, to su stvari kojima se trebaju baviti inspekcije, policije, istražni organi, a gospodin Konaković je trebao da fokusira svoju snagu na ono što je važno za ovaj kanton, a ne da olako daje ostavku u SDA”, kazao je Izetbegović.

“Te stvari da raščišćava sa nama, prije svega sa mnom, a ne da ja saznajem iz novima šta on ima da kaže i da uporno traži greške SDA. Mislim da je on ovu stvar pripremao zadnjih mjeseci jer je izbjegavao susrete sa nama. Gospodin Sarajlić ga je tri puta zvao, tek na moju intervenciju on se s njim sreo. Da li je zaista problem u nekom teletu, parkingu, fiskalnim računima radi kojih treba da napusti ovakvu poziciju i SDA koja nosi misiju u ovakvom historijskom trenutku”, kazao je Izetbegović.

Autor: N1