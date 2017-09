Komšinica otkrila mračne tajne hirurga koji se ubio: Prvu ženu ostavio sa trojkama, a druga u tangama pobjegla od njega

Kratka, ali burna veza između glumice Ivane Panzalović (30) i uglednog beogradskog plastičnog hirurga (59) Srđana Cvetanovića okončala se jučer samoubistvom ljekara koji je prije nego što je sebi ispalio metak u glavu, pokušao da ubije svoju duplo mlađu djevojku.

Ispred zgrade na Dedinju u kojoj je par živio jučer su se mogli vidjeti polomljeni ventilator, luster, čaše koje su ljubavnici u žaru svađe bacali kroz prozor. Krv je bila posvuda. Rano ujutru oko četiri sata pucnji iz stana hirurga probudili su stanare.

“Pogledao sam kroz prozor i vidio tu djevojku kako sva krvava sa čalmom na glavi izlazi iz zgrade i zapomaže. Bila je prekrivena krvlju. Nekoliko minuta kasnije stigla je policija”, priča susjed. Ranjavanju i suicidu prethodila je žestoka svađa, a susjedi kažu da je bila samo jedna u nizu.

” Prije mjesec dana čula sam zaglušujuću dreku u hodniku, izašla da ponudim pomoć i imala šta da vidim. Ivana je samo u tangama i majičici trčala po zgradi do ulaznih vrata. Pokušala je da ih otvori, ali Srđan je stajao sa vanjske strane i držao kvaku, da ona ne izađe. Vrištala je na njega “Idiote doktorski, pusti me napolje”, a meni rekla da joj je “napravio šljivu na oku”. Odbila je pomoć. nije bila uplašena, bila je bijesna”, priča jedna komšinica. Podsjetimo, ovaj hirurg se do sada ženio dva puta.

“Srđan se u mladosti zabavljao sa Tanjom sa kojom se vjenčao i dobio trojke – Sonju, Nikolu i Milicu. Međutim, brak nije potrajao, a djeca su mu rijetko dolazila, a on nije često pričao o njima osim o kćerci koja je skoro stupila u brak, pa se hvalio. Za Nikolu je pričao da nešto radi, išao je u SAD ali se vratio, a Milica je valjda završila dizajn”, rekle su komšije. Kako pričaju, nakon majčine smrti, njegovog bolesnog oca Dragana je njegovala Marija, medicinska sestra sa VMA, sa kojom se kasnije oženio i živio u ovom stanu.

“Prije nekog vremena čula sam lupanje vratima, vrisku, a sutradan sam čula od komšinice da se posvađao sa njom i da je ona pobjegla. To zna jer je vidjela Mariju i ponudila joj da dođe kod nje u stan kako bi joj pomogla. Nakon njenog odlaska, stan je bio zapušten, cvijeće se osušilo, nered je bio ispred vrata, neke stare saksije”, prepričavali su događaje.

Oglasila se Ivana

“Pucano mi je u glavu, operisana sam i bit ću dobro. Ne mogu da razgovaram, hospitalizovana sam, ali mi nisu ugrožene životne funkcije. Desila se velika i neočekivana tragedija. Imam podršku i ljubav porodice, ljekara, prijatelja znanih i neznanih i ne stižem nikome da se javim. Hvala vam na brizi. Ovim putem svima hvala na velikoj podršci i ljubavi”, kratko je rekla i dalje uznemirena glumica.

Kako je istakla, da je predosjećala da se ovako nešto može desiti, ne bi dolazila u tu situaciju.

“Neka je Srđanu laka zemlja, a hvala Bogu što me je ostavio u životu”, navela je glumica..