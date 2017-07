Komšije spriječile deložaciju u Banjoj Luci

I danas napeta atmosfera ispred kuće porodice Popović u banjalučkom naselju Starčevica. Galamom i nasrtanjem na policiju, komšije su pokušavale da spriječe još jednu deložaciju i, na kraju, uspjele, javlja ATV.

Dok su oni pravili živi zid, Sanja Popović i njena majka Vukosava sve su posmatrale s prozora. Sa sirćetnom kiselinom i nožem u rukama, bile su, kažu, spremne i na najgore.

Ni druga deložacija porodice Popović nije uspjela, a još se ne zna kada će biti treća. Sanja poručuje da će sa advokatom u međuvremenu pokušati da riješi problem i da ostane u svom domu.

Porodica Popović za vrijeme rata bila je u Srbiji, a 2002. godine ponovo su se vratili u kuću od 90 kvadrata. Problem je počeo kada je stanar koji je tu živio tražio od Popovića 8.000 maraka na konto onoga što je ulagao. Slučaj je završio na sudu, a epilog je bio prodaja kuće na licitaciji za 22.000 maraka. Sanja kaže da su ona i majka žrtve diskriminacije.

“Mi tu licitaciju rušimo, sve rušimo, jer ljudska prava su totalno ugrožena. Sve je to lopovski urađeno. To je jedna diskriminacija. Moja mama je stvarno jedna žena bolesna, ima teške dijagnoze, imala je sina bolesnog i oni su to iskoristili”, rekla je Sanja.

Sanja se najviše zahvaljuje komšijama, koji su njenoj porodici najveća podrška. Bili su spremni, kažu da čitav dan ne mrdaju ispred kuće i zaštite Popoviće. Njihovu priču, doživljavaju lično.

“Jako sam uzbuđena ovim ponašanjem, ovo je strašan kriminal i jedna katastrofa i ovom se mora stati u kraj”, kaže Gordana Grujić, Sanjina košinica.

Sanja poručuje da neće stati u istjerivanju pravde i da kuću na Starčevici neće napustiti. Ako bude trećeg pokušaja, kaže, dočekaće ga isto kao i danas.

Autor: ATV