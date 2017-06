Komšije nisu čule vapaje 80-godišnjeg starca koga je pastorak štakom pretukao do smrti

Vojislava B. (81) ubio je sinoć oko 1 sat njegov pastorak Milan O. (44) u njihovom stanu na Paliluli, a da prve komšije nisu ni slutile kakav je krvavi zločin odvija na samo nekoliko metara od njih.

U toku noći između Vojislava i njegovog pastorka izbila je svađa u njihovom stanu na osmom spratu u Poenkareovoj ulici 14. Nakon svađe, Milan O. je, kako se pretpostavlja, pod dejstvom alkohola ili narkotika, počeo da davi i tuče štakom bespomoćnog očuha, piše srbijanski Blic.

Starac je uspio da se domogne telefona i uz jecaje pozove Hitnu pomoć, ali ubrzo je podlegao povredama. Hitna pomoć i policija zatekli su Vojislava i čitav stan u krvi.

Prve komšije čiji je stan spojen sa stanom u kojem se dogodio krvavi zločin ništa sinoć nisu čuli, već su ostali šokirani kada su jutros saznali na vijestima. Još veći šok bio je za njih kada su shvatili da su bili budni u vrijeme kada se tragedija događala.

– Vraćala sam se sa posla oko pola 1 sinoć. Sin iako nikad ne dolazi prije mene došao je ovaj put, pa je i on tada išao do prodavnice. Živimo u ovom stanu oko godinu dana i uopšte ih ne poznajemo. Vojislava i njegovu ženu vidjeli smo po par puta, a sina jednom i to je ispala nelagodna situacija. Suprug i ja ulazili smo sa njim u isto vrijeme u lift i rekli “Dobar dan” na šta on nije uopšte reagovao – priča gospođa iz susrednog stana.

Komšinica priča kako je Vera, žena od Vojislava i majka od pastorka Milana, jedina “galamdžija” u kući. Ona je trenutno na porodičnom placu u Raškoj, gdje je i išla često. I komšije koje decenijama žive u ovoj zgradi u čudu su kako ništa nisu čuli šta se događa na njihovom spratu. Kako pričaju, ovu porodicu znali su samo u prolazu, na “Dobar dan, doviđenja”.

– Vojislav je prošle godine slomio jedan ili oba kuka i hodao je uz pomoć dvije štake. Iako povrijeđen, nije volio da sjedi u kući i stalno bi ga viđali kako se šeta ili čak ide u kupovinu, čak i u Bulevaru despota Stefana. Često je izlazio i da samo sjedne na klupicu ispred, a baš prije neki dan je pao ispred zgrade i komšija mu je pomogao da se vrati do stana – priča komšija Vuković i dalje pod utiskom.

Stan porodice Baštanin je zapečaćen, a iz MUP-a rekli su da trenutno rade na ovom slučaju.

Autor: Blic.rs