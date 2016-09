Komšić: SBB je privjesak SDA, a misle da su postali gazde bošnjačkog prostora

Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte kazao je da je trenutna atmosfera u BiH opterećena vrlo teškim temama koje su u funkciji i predizborne kampanje ali i realizaciji nacionalističkih platformi koje nisu prestale da žive od završetka rata u BiH, piše bh. novinska agencija Patria.

– Mi u DF-u smo svjesni cijele situacije i potrebe da se odgovori i na ova pitanja koja obilježavaju političku scenu u BiH, ali smo donijeli odluku da nastavljamo sa kampanjom za lokalne izbore, što ne znači da bježimo od aktuelnih pitanja – kazao je Komšić.

DF će se u svojoj kampanji držati lokalnih tema, potrebe da se lokalne zajednice i dalje usavršavaju, dograđuju, da ljudi osjete što veću korist od tog lokalnog nivoa.

– Siguran sam da je svakome važno kakve su bolnice, škole, putevi, vodovodi. Kampanja naših načelnika i vijećnika usmjerena je na opšti dio i posebni dio za svaku lokalnu zajednicu.

Komšić je naglasio i da će nakon izbora njihovi izabrani vijećnici i načelnik/gradonačelnici učiniti sve kako bi se na lokalnom nivou poboljšali uvjeti prije svega za zapošljavanje.

– Ta tema guši BiH i sve njene građane. Kad imate mlade ljude koji ne mogu doći do posla, napuštaju ovu zemlju, kad osjetite nepravdu, da vladajuće stranke sve one resurse i javne kompanije koriste za podobne svoje ljude to stvara rezignaciju kod stanovnika ove zemlje. Nije tajna da sve ankete govore da ti ljudi ne vide svoju budućnost u BiH. Cijele porodice napuštaju BiH i ostajemo bez „biološke“ mase – kazao je Komšić.

On se osvrnuo i na izjavu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića u Briselu koji je kazao kako je u posljednjih 16 mjeseci u BiH zaposleno 28 hiljada ljudi i to pretežno mladih.

– Ja vidim jedan drugi trend i u svom okruženju. Vidim da sve više mladih ljudi i srednje generacije želi napustiti BiH. To nam govori dovoljno o stanju u zemlji. Razumijem potrebu premijera Zvizdića da predstavlja stvari boljim nego što jesu, ali osvrnite se oko sebe i doći ćete do zaključaka, odnosno da stvarnost takve tvrdnje demantuje – kazao je Komšić.

Komšić je također odgovorio i na opasku Fahrudina Radončića, predsjednika SBB-a koji je na skupu SDA u Jajcu kazao da „nema mjesta za narančaste i crvene“.

– Da li ima mjesta za bilo koju boju niti se pita Bakir Izetbegović niti Radončić niti ja, jedini koji je tu mjerodavan da se tu pita je narod. Narod će reći šta misli o svima nama kroz rezultate. To što oni misle da je ova zemlja, odnosno ovaj dio zemlje koji je njihova pretenzija njihov je problem što misle da su već postali gazde bošnjačkog etnonacionalnog prostora i tu se varaju. SDA ima i tradiciju i infrastrukturu, a SBB je u cijeloj priči privjesak i nisu uopšte bitni te se samo lijepe za SDA – kazao je Komšić navodeći da šta god kaže narod ove zemlje oni će poštovati.

Na listama po 40 % žena i mladih

Komšić je naglasio da je osnova DF-a ustavnost i zakonitost u svom postupanju. Demokratska fronta na ovim izborima ima 1.508 kandidata, a više od 40% su žene i više od 40% su mladi.

Edita Velić, član Predsjedništva DF-a kazala je da je politička situacija u BPK i samoj općini Goražde komplikovana gdje ima 19 političkih subjekata.

– Na nekih 11 do 12 hiljada birača niko ne može ostvariti apsolutnu većinu. Kada je u pitanju DF mi izlazimo sa jasnim politikama koje su definisane prema potrebama lokalne zajednice.

Zlatko Miletić, generalni sekretar DF-a naglasio je da je njihov slogan „Za život kakav želiš“ nije usmjeren samo na članove i simpatizere već na sve građane BiH.

– Zaista molimo sve građane da izađu na izbore i nek daju svoj glas. Kad je u pitanju BiH da vidimo kako iz ove agonije izađemo. Sve što piše u našim promo materijalima sve ćemo ispuniti ukoliko nama daju svoj glas.

Na ovim lokalnim izborima je 21 kandidat za načelnike i gradonačelnike među kojima i četiri žene, a izlaze u ukupno 63 općine.

– Na listama je 407 mladih sa visokom školskom spremom koji su uglavnom nezaposleni – kazao je Miletić.

Autor: Patria