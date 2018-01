Komšić odgovorio na “preporuku” SDA: Dođe mi da radije popijem otrov kada vidim šta sve radite

Nakon što se SDA danas oglasila poslije sinoćnjeg pisma Željka Komšića upućenog bh. javnosti, oglasio se i Komšić te naveo:

– 1. Osjećam potrebu da istinski zahvalim onome ko je pisao najnovije saopćenje SDA u kojem ste našli potrebu da se osvrnete na moje ime.

Također Vas molim da isto proslijedite Draganu Čoviću, HDZ-u i HNS-u, kao i da, sa istim upoznate, po mogućnosti, i zvanični Zagreb. Ovo govorim iz razloga što je iz Vašeg saopćenja jasno vidljivo da ja nisam Vaša marioneta, kako pomenuti tvrde već godinama, kao i da nisam nikakav dušmanin Hrvata u BiH. Iskreno Vam i od srca zahvaljujem na tome, jer ste učinili ono što ja ne mogu da učinim i dokažem već godinama.

2. Što se tiče ispijanja apaurina koje mi preporučujete, moram priznati da mi nekada dođe da radije popijem otrov kada vidim šta sve radite i kako to radite. Ako ste zainteresovani za ovu temu, moraću Vam napisati posebno i nadugačko pismo. Vaše je samo da se izjasnite da to želite da čujete.

3. Kada pominjete sastanak sa Čovićem iz 2014, ili ste kucali saopćenje u velikoj brzini ili niste dobro informisani, što me opet čudi, jer sam i sam više puta govorio o tome, a onda ispada da Vi niste ništa čitali ili pratili. Nije bilo nikakvog sastanka u Širokom Brijegu, tamo svakako nisam bio još od prije rata, sastanak je bio u Mostaru, a rezultat tog sastanka jeste izbor Izetbegovića u Predsjedništvo BiH. Jedini ko je oštećen tim sastankom jeste Radončić kojem je malo nedostajalo da tada postane član Predsjedništva BiH. Na Vašem mjestu, ja bih pokazao bar malo zahvanosti za to. Usput, razgovaralo se i o temama koje Vam se možda sada čine nebitnim – euroatalntskim integracijama, potrebi da se situacija u BiH smiri i stabilizuje, itd. itd.

4. Vezano za skijanje kao vrstu sporta ili rekreacije, ovisi ko je za šta sposoban, moram Vam priznati da ja spadam u red onih ljudi koji su skijanje učili još u osnovnoj školi. S obzirom da imam 54 godine, izračunajte kada je to bilo. Nas su tada učili da je zdravo i pohvalno baviti se sportom jer jača duh i tijelo, odvlači djecu i omladinu “sa ulice”, od njih pravi ispravne ljude spremne na fer takmičnje, pobjedu ali i gubitak. Mnogo toga dobrog može da se nauči tako. Tu vas niko ne uči kako krasti u privatizaciji, kako krasti na tenderima, kako krasti u javnim preduzećima, itd. itd. Ali, rekoh već, to je za posebno pismo.

Vama za informaciju, skijaću sve dok mi to zdravlje dopušta, čak i uz rizik da Vašeg predsjednika sretnem na nekom od skijališta, u BiH ili inostranstvu – ako Vas već interesuje mogu Vam i reći u kojem austrijskom skijalištu čovjek provodi zimski odmor. Znam jer mi je on to lično rekao.

5. I na kraju, kada pominjete patriotizam, meni je zaista žao što u Predsjedništvu Vaše stranke ima sve manje ljudi sa kojima bi se moglo razgovarati na temu rata, krvi, blata, gladi, mrtvih drugova itd. Nije da ja uživama u razgovorima na tu temu, jer o tome mogu pričati samo sa onima koji su to osjetili, već samo kažem da kod Vas u vrhu stranke ima sve manje ljudi u kojima bi mogao naći sugovornike na tu temu, uključujući i pisca Vašeg saopćenja”,

Uz drugarski pozdrav,

Smrt fašizmu, sloboda narodu!!!

Željko Komšić