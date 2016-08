Komšić: Najlakše bi bilo Milanoviću opsovati sve po spisku!

Povodom izjava bivšeg premijera Hrvatske Zorana Milanovića koji je na krajnje neprimjeren način govorio o suverenoj državi Bosni i Hercegovini, kazavši između ostaloga da je ona “big shit”, reagirao je i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić.

Njegovu reakcijju prenosimo u cjelosti:

Najlakše bi bilo Milanoviću opsovati sve po spisku!

Ali to ne bi riješilo niti jedan problem, kao što se taj spisak ne bi sigurno završio samo na Milanoviću, uključujući i mnoge “domaće Milanoviće”.

To što on misli da je Bosna i Hercegovina “big shit”, vjerovali mi ili ne, misli i većina medjunarodnih zvaničnika i diplomata na službi u Bosni i Hercegovini kao i širom Balkana. A ako ćemo pošteno, to misli i povelik broj Bosanaca i Hercegovaca. Izgovarajući ovu rečenicu, kao predsjednik stranke, na zvaničnom sastanku, i još se kasnije hvaleći kako je znao da se to sve snima, Milanović je samo pokazao da je, kako to već mi u ovoj nesretnoj zemlji volimo reći, “neuspjeli jalijaš”.

Međutim, druga njegova rečenica je daleko opasnija, zlokobnija! Ozbiljno reći da, u slučaju da dodje do odvajanja RS-a od BiH “oni” neće ostaviti Hrvate sa Bošnjacima, razotkriva sve ono što se već par godina naslućuje, šuška, “osjeća u zraku”! Izgleda da je teret objave kako u Zagrebu čekaju novog “Mačeka” pao na pleća Milanovića i on je samo izgovorio ono što zaista misli. A “Cvetkovića” u Beogradu već svakao ima i previše.

Dakle, dok se u regionu čeka ukazanje novih “proevropskih Cvetkovića i Mačeka” da potpišu neki novi sporazum i opečate podjelu ove zemlje, dotle se u BiH priprema teren i crtaju karte federalnih ili konfederalnih jedinica, distrikta, novih izbornih jedinica i ko će ga znati šta sve ne. Dodik raspisuje referendume, Čović piše Inzku, Izetbegović tom istom Čoviću daje sve što mu ni Tuđman ni Boban za života nisu uspjeli obezbjediti. I sva trojica se osjećaju moćnim i zaštićenim. Kako zbog povjerenja naroda i glasova tog istog naroda, tako i zbog aparata, državnog i vaninstitucionalnog, kojim upravljaju i kojeg upotrebljavaju i zloupotrebljavaju, tako i zbog toga što Milorad ima “brata Putina”, Dragan ima braću u “demokršćanskoj Europi” uključujuci i “brata socijaldemokratu Milanovića,” a Bakir ima “brata Erdogana”.

A nas koji svoju braću tražimo među Srbima, Bošnjacima, Hrvatima, Romima, Jevrejima itd, po Bosni i Hercegovini oni svakako doživljavaju kao idealiste ili, pojednostavljeno rečeno jezikom Zorana Milanovića, kao “Big Shit”.

Pobrojana i nepobrojana gospodo, bez obzira što mi nemamo neke “velike braće” vani po bijelom svijetu, nemamo svojih OSA, SIPA, MUP-ova, svojih tužilaca, svojih sudija, svojih javnih preduzeća oko kojih se stalno svadjate i prepirete, a kojima kupujete ljudske duše obećavajući ili dajući im posao u tim istim preduzećima uz naknadu ili bez naknade ako su iz vaših stranaka, prijeteći im da će ostati bez posla i šta već sve radite i ne radite, nemojte je ni pokušati podijeliti!

Pokušate li, vidjećete da i mi nismo za odbaciti!

Autor: Depo.ba