Komšić: Kad ti neko dira zemlju to se brani kao porodica

Željko Komšić, bivši ambasador BiH u Srbiji, predsjednik Demokratske fronte i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta BiH, kazao je da član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović nije dao izjavu o priznanju Kosova na način na koji se to tvrdi iz Srbije.

“Ovo je meni malo nevjerovatno, iskreno da vam kažem. Bakir Izetbegović u svom odgovoru na to pitanje uopšte nije rekao to što ovi tvrde. Nije rekao da će BiH priznati Kosovo, za tu odluku je potreban konsenzus. U suštini, jedna potpuno bezazlena izjava, u njoj nema ništa što se već više puta nije čulo iz Sarjaeva, iz usta gotovo svih političara”,kazao je Komšić.

“Ne znam čemu tolika gužva, meni je to sumnjivo. Svi oni znaju šta je gospodin Izetbegović rekao, znaju čitati mogli su to i pročitati, znaju slušati, valjda čuju”.

Mislite da je riječ o političkom spinu?

“Pa šta je drugo. Čović govori isto u intervjuu, ali to niko ne spominje. Ovo je očigledno neka vrsta pritiska koji ima sakriveni cilj. Izetbegović nije rekao ništa tako strašno kako to mediji i političari pokušavaju da napušu. Nije rekao čak ni da ćemo priznati kao država Kosovo. Svi oni u Beogradu već znaju da je Kosovo već nezavisna država i ne razumijem ovakve komentare. Šta je plan, šta je cilj, da li ima to veze sa odlukom Vučića da se ide u novi krug izbora, da li je to zapravo cilj da se podigne rejting Vučiću i njegovoj stranci, ne znam. Ne mogu da se načudim svemu što se u posljednja dva dana može čuti iz Beograda. Zaista, ne mogu tome da se načudim”, kazao je Komšić.

On je naveo da je sve ovo “nasilu forsiranje krize u odnosima dvije zemlje na račun izjave koja ne postoji”.

“Mislim da je drugo nešto u pitanju, čini mi se da je to plan o održavanju novih izbora u Srbiji”.

“Rata nema, Bakir Izetbegović nije ratovao ni od 1992. do 1995. godine, ali kad ti neko dira zemlju, onda si spreman na sve, to se brani kao i porodica. Ne vidim nikakvu neposrednu ratnu opasnost koja se nadvila nad BiH. Rat nije izvjesna stvar na ovim prostorima”, naveo je Komšić.

Autor: N1