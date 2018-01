Komšić: Evo kako je Čović doprinio mojoj kandidaturi

Kandidatura Željke Komšića za člana Predsjedništva BiH izazvala je mnoštvo reakcija na političkoj sceni BiH, a lider DF-a za N1 je potvrdio da su Čovićeve prijetnje i scenariji doprinijeli njegovoj odluci da se kandiduje na izborima 2018. godine.

Reakcije ga, kazao je, nisu iznenadile.

“Čovjek svašta može očekivati. Pretjerano po meni. Riječ je o izborima, kod nas svako ima pravo da se kandiduje, ovisno o entitetu i kako se zovete. Ne znam čemu reakcije takve i tolike”.

“Ukoliko dođe do njegove kandidature, u što čisto sumnjam, očekujem da će to biti kraj ovog mutanta kojeg mi nazivamo domovinom, kojeg nam je nametnula međunarodna zajednica i nakon toga da nam ostaje samo mogućnost ili da tri naroda sjednu i naprave zemlju po svojim kriterijumima ili da se lijepo raziđemo, pozdravimo i završimo sa ovom agonijom”, naveo je HSS-ov Mario Karamatić na Facebooku.

Komšić je odgovorio:

“Pomenutog gospodina ne pratim. Ne mislim da je vrijedno pažnje. Nije neki faktor politički. Čovjek je samo megafon jedne politike Dragana Čovića i HDZ-a. On izgovara ono što oni ne smiju. Ne bih pridavao značaj. nije riječ o relevantnoj osobi. To što je izjavio, mnogi su pokušali sa BiH – nije uspjelo, niti će se to ikada desiti”.

A Dragan Čović je ranije za N1 kazao da ako se ponovo desi “slučaj Željko Komšić”, ima spreman treći scenario. Kakav je to sceanrio – nije odgovorio.

“Nećete ni dobiti odgovor za treći scenario. Ta rečenica, konstantno je izgovara. Čović je šef HDZ-a i bitna je figura u političkom životu BiH, nažalost. Njegovi scenarij, prijetnje, doprinijeli su da ja obznanim kandidaturu”, pojasnio je Željko Komšić u razgovoru sa Zvonkom Komšićem u Danu uživo na N1.

“Ustav BiH ne pominje predstavnike naroda, Ustav doslovno kaže – član predsjedništva iz reda hrvatskog, bošnjačkog nardoa i član predsjedništva iz republike Srpske. Dok tako stoji u Ustavu, tako će biti”, naveo je Komšić odgovorivši da pojedine tvrdnje da on nije legitimni predstavnik hrvatskog naroda.

“Vi ste član Predsjedništva, dužnost vam je da predstavljate BiH i sve građane. To je najvažnije. Svima je dužnost da rade ono što ja govorim, drugo je to što oni rade. U Ustavu ne stoji da predstavljaju narode. Moja ambicija je da predstavljam sve građane, čak i one koji me ne vole. To je moj posao. Ljudski ne pristajem na koncept na koji drugi pristaju. Ja sve ljude u ovoj zemlji doživljavam svojima. Moja ambicija je da predstavljam građane BiH”, rekao je u razgovoru za N1.

On je u periodu od 2006. do 2014. bio član Predsjedništva BiH, a za N1 je rekao da je pobijedio zahvaljujući građanima BiH.

“Glasove nisam ih brojao, nisu ih ni u HDZ-u brojali. Pobijedio sam glasovima Bošnjaka, Srba, Hrvata, Jevreja, teista i ateista. Ja mislim da mogu pobijediti. Vidjet ću šta mogu na izborima”, potvrdio je Komšić za N1.

Autor: N1