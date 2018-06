Kolaps u Sarajevu: Poplavljene ulice glavnog grada, građani u problemima

Sarajevo je danas oko 14 sati zahvatilo jako nevrijeme koje je prouzrokovalo probleme u odvijanju saobraćaja. Glavna saobraćajnica vrlo brzo je bila pod vodom, dok se krajnja desna traka u pravcu od Nedžarića prema gradu izbjegavala zbog velike količine vode.

Ulica Drinska je blokirana, a podvožnjak prema Buča Potoku je pod vodom. Stvorile su se kilometarske kolone u oba pravca.

Pod vodom je i naselje Vojničko polje gdje voda dostiže i do pola metra. Ista situacija je i na Mojmilu na saobraćajnici kojom ide trolejbus.

Jako nevrijeme zahvatilo je i Hrvatsku i Srbiju, a i narednih dana očekuje se slično vrijeme sa padavinama.

U pojedinim naseljima voda je ušla u podrume, a poplavljeni su i neki poslovni objekti.

Inače, tokom dana ovo nevrijeme zahvatilo je cijelu regiju, pa su tako poplavljeni bili dijelovi i Beograda, a teški oblaci nadvili su se i nad Istru, te veći dio Hrvatske.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom i pljuskovima. U jutarnjim satima i dio prijepodneva na jugozapadu i jugoistoku Bosne bez padavina i sunčanije. U Hercegovini prije podne sunčano. Poslije podne naoblačenje praćeno pljuskovima i grmljavinom. Očekivana količina padavina, uglavnom, od 5 do 15, lokalno do 25 l/m2. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 21, na jugu od 24 do 28 stepeni. Poslije podne, postupni pad temperatura zraka. U Sarajevu jutro pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje praćeno kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.

U subotu u jutarnjim satima i dio prijepodneva u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 12 do 28, a dnevne od 27 do 23, na jugu od 23 do 29 °C.

U nedjelju u većem dijelu naše zemlje pretežno sunčano. U drugom dijelu dana postepeno naoblačenje. Prema kraju dana slaba kiša ili pljusak su mogući ponegdje u Krajini i Posavini. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 13 do 19, a dnevne od 19 do 24, na jugu od 24 do 29 °C.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa slabom kišom ili loklanim pljuskovima. Padavine, uglavnom, u drugom dijelu dana. Jutarnje temperature od 8 do 12, na jugu od 14 do 19, a dnevne od 18 do 24, na jugu do 27 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.