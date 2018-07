Kiša potopila Crikvenicu, vodene bujice slijevale se ulicama

Obilna kiša potopila je u nedjelju sredinom dana područje Crikvenice. Kako se vidi na snimci koju je objavio Istramet, velika kiša brzo je stvorila brze bujice koje su potopile ulice.

To je zapravo samo nastavak nevremena koje je u subotu navečer i nedjelju ujutro pogodilo Istru i Kvarner. U Petroviji je munja udarila na mjesno groblje gdje je zapalila stablo i izazvala požar, a velike oluje razvile su se kod Rovinja i Umaga.

Nedjelja će u većem dijelu zemlje biti nestabilna, uz povremenu kišu, ponegdje vjerojatno i izraženije pljuskove, a uglavnom suho i sunčanije, te i dalje vruće, bit će u Dalmaciji. I početkom novoga tjedna bit će promjenljivo, u ponedjeljak posvuda i malo manje toplo, a od utorka ponovno toplije, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije većinom i vruće, piše HRT.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Kiše i grmljavine bit će osobito od sredine dana, mjestimice moguće i izraženijih pljuskova. Poslijepodnevna temperatura između 28 i 30 °C.

Malo niža temperatura, uglavnom između 26 i 29 °C, očekuje se u središnjoj Hrvatskoj, uz promjenljivu naoblaku uz čestu kišu i grmljavinu, moguće već i prijepodne. Vjetar slab, uz nestabilnosti lokalno pojačan.

Promjenljivo i nestabilno bit će i na sjevernom Jadranu te u gorskim krajevima. Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi. Jugo i istočnjak tijekom dana okrenut će na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a uz pljuskove vjetar će biti lokalno pojačan, i na kopnu i na moru. Najviša dnevna temperatura zraka u gorju oko 25 °C, na Jadranu od 26 do 30 °C, a temperatura mora i dalje visoka, između 25 i 27 °C.

Barem djelomice sunčano i vruće bit će i u Dalmaciji, a poneki pljusak moguć je u sjevernoj dijelu. U početku će puhati jugo, zatim će okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 31 i 33 °C.

Pretežno suho, sunčano i vruće bit će i na jugu Hrvatske. Puhat će jugo i južni vjetar, koje će osobito prema otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito temperature od 22 do 24 °C, a temperatura zraka oko 32 °C.

Zbog mogućih jakih grmljavinskih nevremena za skoro cijelu zemlju je na snazi žuto upozorenje Meteoalarma.

