Kim Jong-un izveo nevjerovatne manevre po dolasku u Singapur

Lider Sjeverne koreje Kim Jong Un doputovao na summit u Singapuru gdje će se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Međutim, prema pisanju svjetskih agencija one izveo nevjerovatne manevre prilikom dolaska na ovaj događaj.

Naime, tri su aviona danas u kratkom roku poletjela prema Singapuru iz Pjongjanga.

Jedan od njih bio je zastarjeli sovjetski Iljušin-62, njegov lični avion službeno poznat kao “Chammae-1” (“Jastreb-1”, po korejskoj nacionalnoj ptici).

Ali Kim nije bio u njemu. Doletio je nemjerljivo pouzdanijim Boeingom 747 Air Chine. Po portalu za praćenje letova Flightradar24, avion je poletio koristeći se standardnim kodom leta, CA122, kakve imaju avioni na redovnoj liniji od Pjongjanga do Pekinga.

Usred leta, prilikom skretanja na jug, taj je kod promijenjen u CA061.

Sjevernokorejskog lidera su potom od aviona do hotela prevezli u konvoju s 20 vozila. Stotine Singapuraca natiskale su se uz ulice kako bi ga fotografirali. Nije im to uspjelo jer su vozila imala zatamnjena stakla, što inače u Singapuru nije dopušteno čak niti njihovu premijeru.

Mnogo novinara i fotoreportera Kima je namjeravala dočekati ispred hotela Regis gdje će odsjesti. Prilaz hotelu bio je, međutim, ograđen i prekriven, a preko noći se ispred zdanja povećala i količina raslinja što zaklanja pogled u lobi, prenosi Jutarnji.hr.

Osim tri službene fotografije koje je objavila singapurska vlada, njega u prvim satima boravka u Singapuru nije vidio niko.

