KIJA VRIŠTALA NA SLOBU U CRNOJ GORI: Tražiš drugu šansu, a Lunu vodiš kod roditelja!

Novopečena pjevačica pobijesnila je što je Sloba krio da je blogerka bila kod njegove mame Draginje na rođendanu.

– Kija i dalje voli Slobu i spremna je sve da mu oprosti samo kada bi on bio iskren prema njoj. Međutim, on ide iz laži u laž, a kap koja je prelila čašu bila je što ju je slagao da Luna nije bila kod njegove mame. Kada je to saznala, Kija je bila van sebe. Nije nju pogodilo što je suparnica bila kod njene svekrve, već što ju je muž bez blama slagao za nešto što je ubrzo saznala cijela javnost – kaže izvor blizak paru.

Naš sagovornik tvrdi da ga je Kija odmah pozvala kada je iz novina saznala istinu i iz sveg glasa vrištala na njega.

– Pozvala ga je na mobilni i počela da urla: “Hoćeš drugu šansu, a i dalje me lažeš! Dokle ćeš se tako ponašati. Sram te, bre, bilo!” On je počeo da joj se pravda kako nije znao da će Luna doći, da se nisu ni sreli kod njega u porodičnom domu u Zrenjaninu, da ga ona ne zanima više… A kada je shvatio da mu Kija ništa ne vjeruje, rekao joj je: “Šta je sa tobom, pa nisam mogao da joj zabranim da ode kod mojih.” Kristina mu je poručila da joj se ne obraća, a potom mu je zalupila slušalicu – priča naš izvor.

Kako saznajemo, njih dvoje se otad nisu čuli, ali su se prekjuče slučajno sreli u Starom gradu u Budvi. Sloba je sa prijateljima krenuo do jednog kafića, a Kija do frizera, kog je zakazala pred nastup. Jedno drugom su samo rekli “ćao”, on je hteo da popriča sa njom, ali Kristina nije zastala ni na sekundu. Ipak, istu noć je Sloba posjetio Kijin nastup.

Pozvali smo Kiju, koja nam je potvrdila priču, ali nije bila raspoložena da detaljnije govori o ovoj svađi.

– Istina je da smo se posvađali jer nastavlja da me laže – kratko nam je poručila Kija.

Autor: Informer.rs