Karleuša: Morala sam uzvratiti Dodiku na isti način, da bi razumio

Slavna pjevačica i muzička ličnost Jelena Karleuša kazala je da je “morala uzvratiti Dodiku na isti način da bi je bolje razumio”.

Zašto svi šutimo na nepravdu?

“Vi ćutite, ali ja nisam neko ko ćuti. Zašto se ja uopšte bavim ovom temom, a ne nadležni ograni, policija, sudstvo? U tom grmu leži zec i jedna tužna istina svih nas na Balkanu, a to je da muzička ličnost mora da koristi svoju popularnost na ovakav način nažalost. Ja često iznosim stavove na Twitteru i skoro pa uvijek izazove tektonske poremećaje, ne samo u Srbiji, nego na Balkanu. To je ono što mi svi mislimo, a samo rijetki od nas smiju da kažu. Ja sam primjer da su građani kontaktirali jednu pjevačicu i tražili joj da skrene pažnju na jedno zvjersko ubistvo mladog čovjeka. Ja sam rekla da im pomogu pomoći jer se ne plašim ničega, skoro ničega, možda samo za svoju djecu, za sebe ne”, kazala je Karleuša i dodala:

“Ja bih samo na tu temu dodala, ne znam za vas Emela, ali ja sam majka dvoje djece. U ime svih majki i očeva ja hoću da iskoristim svoj glas koji se daleko čuje i ludu hrabrost da se istjera pravda za jednog momka, da se danas ili sutra ni meni ni bilo kome ne bi desilo”.

Da li ima prijetnji?

“Mene je uvijek strah, ali ne dozovoljavam da me odvoji od onoga što se zove čestitost, ispravnost. Tako se svi dijelimo, na dobre i loše ljude, ja drugu podjelu ne znam. Ja sam ljudski odreagovala, nisam nikoga imenovala, a jedan čovjek se osjećao prozvanim i na grub način odgovorio. Ja nemam nikog iza leđa, moj muž je sportista, ja sam majka dvoje djece, pjevam. Nemam političare i tajkune iza sebe, naravno da treba da brinem, ali..”, dodala je Jelena Karleuša.

Komentar na tvit koji je uzburkao regiju?

“Baš sam hrabra i pismena. Mislim da, ne znam odakle da počnem. Ajde ovako: Nazivajući mene pjevaljkom, jedan čovjek koji sebe zove predsjednikom je pokazao kakav stav ima prema ženama. Čak i moju profesiju podaštava. Ja nisam pjevaljaka, ja sam muzička ličnost. S druge strane, ako sam ja pjevaljka, onda je dama ona koja se vozi njegovim helikopterom o trošku siromašnih građana sa nanogicom oko noge. Ona je za njega dama, u toj konstalaciji ja pristajem da budem pjevaljka. Ne dozvoljavam nikome da me vrijeđa i napada na taj način. Ja se njega ne plašim, to neka mu bude jasno. S druge strane, ja njega nisam pomenula imenom, sam se prepoznao i upao u mrežu i zamku. Koliko znam, tog čovjeka nikog ne voli. Njegovo ponašanje je upravo onakvo kakve izjave daje “džukačko”. Ja sam morala da, bez obzira što znam da budem jako fina, morala uzvratiti na isti način da bi me bolje razumio”, poručila je Karleuša.

Dodala je da pojedinac ne može ništa uraditi sam, ali da građani okupljeni u grupu može uraditi dosta.

“Ovdje svi ćute. S druge strane, pošto pričamo o narodu u Banjaluci i ljudima koji su srpske nacionalnosti, prosto mi je šokantno da Srbija ne reaguje što ne znači da neće. Mislim da je potrebno više ovakvih ljudi sa svake strane, ne samo ovdje, nego i kod vas. Veliki broj ovakvih može da ima noć, ja kao pojedinac nemam nikakvu noć osim da stavljam glavu u torbu”.

Slavna “JK” je kazala da je ovo njezina tema, koliko i svačija druga.

“Ovo je moja tema koliko i svačija druga, a to što ja kad nešto kažem o tome svi pričaju, pa čemu služi moja popularnost? Da se bogatim? Pa ja sam bogata žena, udata sam za bogatog sportistu. Ja ne moram da pjevam. Ja stvarno ne moram ovo da radim, ali ljudski kao žena i majka koja želi da joj djeca odrastaju u boljem okruženju. Apelovala sam puno puta na kolege i generalno javne ličnosti. Svi oni zajedno da se skupe, nemaju pratilaca na društvenim mrežama koliko i ja. Sigurna sam da svi misle kao ja. Zašto svaka moja izjava izaziva ovoliku dramu? Zato što smo, izgleda, mi svi ovce na Balkanu i vode nas prema klanju. I onda jedna mala neposlušna ovčica istrči i svi je gledaju, a duboko u sebi znaju da sam upravu”, istakla je Karleuša.

Dodala je da smo kao narod mnogo siromašni i gladni, što se koristi.

“Mi smo mnogo siromašni, mnogo smo gladni kao narodi. Mi smo zastrašeni i niko neće da radi ovo što ja radim jer čuva onih 200-300 eura koje će zaraditi, a vladajuća struktura vlada time, strahom, pritiskom i represijama. Sve dok se narod bude plašio neće biti poboljšanja. Glavna moć je u narodu, finalno pomirenje može da dođe kad postanemo mnogo gladniji i mnogo bijesni. Mislim da još nismo dotakli dno. Kada je riječ o BiH, pročitala sam neke informacije da je to područje Evrope gdje žive najsiromašniji ljudi, a mi upravo pričamo o gospodinu Dodiku koji je milijarder. Uzimati od tako siromašnog naroda, moraš mnogo da budeš bezobrazan i opušten, da od najsiromašnijeg naroda ti postaneš milioner. Opet kažem, ja imam, ali ovi koji nemaju mi nisu jasni”, istakla je Karleuša i dodala:

“Još i da nema muzike, stvarno bi bili najtužniji na ovim prostorima. Onda bismo trebali počiniti kolektivno samoubistvo, kao Balkan smo doživjeli jedno dno beznađa”.

Autor: N1