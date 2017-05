Karleuša izvrijeđala mladu Bosanku, ali kada joj je vidjela guzu, izgubila je kontrolu: Nikada nisam vidjela bolju stražnjicu!

Vesna, 22-ogodišnja djevojka iz Banjaluke, čvrstom i velikom guzom šokirala je sve u studiju, a naročito Jelenu Karleušu. Pozitivno, naravno…

U duelu sa Jovanom Vasić, najljepšom takmičarkom koja se pojavila u “Zvezdama Granda”, takmičila se Vesna Trubić iz Banjaluke

Vesna je nastupila u roze kombinezonu, pripijenom uz tijelo, koji je savršeno pokazivao njenu liniju.

Prije komplimenata Jelena je “nagazila” Vesnu, tačnije njeno pjevanje i ponašanje na sceni.

– Mlaka si, lutko, mlaka si. Ti se već u trećem krugu takmičenja, već si morala da povedeš računa i o tome. Meni si ti djelovala kao neko ko bi mogao da pjeva dok ručam u nekom lijepom restoranu. Znači, da ne smetaš, da si vrlo utišana, da je to milozvučno…što je apsolutno ne, ne i ne u ovom poslu! Znači, poslušaj me, ako prođeš dalje, i moraš da grizeš – počela je Jelena, a Vesna ju je nijemo posmatrala.

Međutim, onda su krenuli komplimenti sa Karleušine strane!

– Stajling ti je, pa ajde da kažem okej, ali na tvom mjestu ja bih sve vrijeme držala leđa okrenuta kameri pošto ti imaš tako savršenu pozadinu! Ja nikada u životu nisam vidjela da neko ima savršeniju guzu od tebe, djevojko! Mislim, nemoj pogrešno da me razumiješ…savršena leđa, guza… prelijepo. Igraj i na to, malo daj seksepila… Ne vulgarno, ali malo daj i to jer super izgledaš!

