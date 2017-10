KARLEUŠA ISPROZIVALA POPOVIĆA ZBOG PRILAZA STUDIJU: “Kaldrma je dobra za Viki i Bosanca, ali ne i za mene!”

Srbijanska pjevačica Jelena Karleuša i dalje ne razumije zbog čega prilaz tako skupocjenog studija “Granda” izgleda toliko loše.

Kako je objasnila, njene fotografije na Instagramu ne ispadaju onako kako bi ona željela upravo zbog kaldrme ispred studija, piše “Kurir“.

“Stvarno nema smisla. Dobro, ja razumijem da njemu ovdje dolaze pjevači kojima to nije bitno. Ja sam ipak neko koga prati dva miliona ljudi samo na Instagramu i to uglavnom stranaca. Ljudi ne mogu da shvate gdje je dolazim svaki dan. Misle da je to kulisa nekog ‘Apokalipsa’ filma. Mislim, OK je za Viki i Bosanca, ali ovdje dolaze svjetske zvijezde. Ovakav prilaz je sramotan“, rekla je JK.