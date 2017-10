Karadžić: Nemamo frižidera niti srpskih kanala

U Međunarodnom sudu u Hagu danas je održana četvrta statusna konferencija o predmetu protiv prvog predsjednika RS Radovana Karadžića.

Kako je naveo sudija Teodor Meron (Theodor), glavne svrhe statusne konferencije su razmjena informacija, kako bi se osiguralo ekspeditivno vođenje žalbenog postupka, te prilika da se strane upoznaju o situaciji u predmetu i da se branjeniku da prilika da pokrene pitanja vezana za zatočenje, uključujući psihičko i fizičko zdravlje.

– Nema potrebe za zatvorenom sjednicom. Što se tiče zdravlja, želim Vama da izrazim zahvalnost zbog vašeg ozbiljnog pristupa potrebama pritvorenika i tu je zabilježen veliki napredak koji će biti zapamćen za vaše ime. Vaši nalozi iz sfere zdravlja se ozbiljno shvataju i provode promptno. Moje zdravstveno stanje je dosta bolje i osjećam se bolje – kazao je Karadžić. Dodao je da ima problema sa računarom na kojem radi, jer često radi sa velikim dokumentima.

– Dobili smo bolje računare, mada sam ja u drukčijoj poziciji jer je moj hard drive na serveru pa kada radim na dokumentu koji ima 3.000 stranica onda to ide sporije. Trebalo bi nam omogućiti pristup internetu pod uslovom da mi ne možemo da uploadujemo ništa, ali da downloadujemo to bi trebalo. Lišenjem slobode ne prestaju naše potrebe. Naše egzistencija i personalitet ne prestaju. Kulturne i naučne potrebe također – kazao je Karadžić.

Upitao je zaštomoraju ići do predsjednika Suda kada su u pitanju sitnice, kao što je zvučnik. – Ova zemlja bi trebala da primjeni najviše standarde jer je ovo institucija UN-a. Što se tiče televizije, imali smo cijelih sedam godina dvije televizije iz BiH, jednu muslimansku i jednu srpsku. Sada to nemamo. Nadamo se da će i to biti riješeno, ali izgleda da treba da glasamo pa ako Hrvati ne budu glasali za srpsku televiziju onda je nećemo dobiti – kazao je Karadžić.