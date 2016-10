Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva kiša se očekuje u Krajini.

Poslije podne ili u večernjim satima padavine i u ostatku naše zemlje. Uz kiši se očekuje i grmljavina. Intenzivnije padavina u Krajini i na jugu Hercegovine. Vjetar u Posavini, slab, sjeverni, a ostalim područjima naše zemlje uglavnom, slab do umjeren, jugoistočni. U zapadnoj Bosni, tokom dana, povremeo jaki udari jugoistočnog vjetra. Jutarnje temperature od osam do 13, na jugu od 14 do 19, a dnevne od 21 do 27 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u večernjim satima ili u noći sa subote na nedjelju. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 21 stepeni.

Autor: Avaz.ba