Kako je vatra satrala 24-spratni londonski neboder i ubila 12 ljudi: Uzrok pokvareni frižider?

Ujedinjeno Kraljevstvo je zadesila još jedna katastrofa: nakon tri teroristička napada u tri mjeseca, u srijedu rano ujutro zapalila se zgrada od 24 kata i potpuno izgorjela- piše Jutarnji.hr.

Požar je prvi put prijavljen oko 1.15 sati po londonskom vremenu, ali se potom vatra izuzetno brzo proširila, tako da je već oko šest ujutro cijela izgorjela te je iz nje samo kuljao dim. U zgradi je bilo 120 stanova, naseljenih većinom strancima, a do zaključenja ovog članka potvrđeno je da je 12 ljudi poginulo. U bolnice su prevezene 64 osobe, od kojih je 20 u teškom stanju.

Jurili u vatru

Vatrogasci su vrlo brzo nakon poziva došli do zgrade Grenfell Tower u londonskom predgrađu Sjeverni Kensington – trebalo im je samo šest minuta – ali vatra je već zahvatila cijelu zgradu. Čak 200 vatrogasaca je nadljudskim naporima u nemogućim uvjetima krenulo u spašavanje zatočenih stanara. Paul Munakr, koji živi na sedmom katu, za BBC je izjavio da je silazio niz stepenice kad su nahrupili vatrogasci, “uistinu zadivljujući ljudi koji su se uspinjali prema vatri”. Kad je došao dan, još su se tražile brojne osobe, konačno nije se ni utvrdilo koliko je ljudi uopće bilo u samoj zgradi. Jedan od upravitelja zgrade je rekao da ih je bilo između 400 i 600.

Odmah se postavilo ključno pitanje: što je izazvalo požar? Vatrogasci na to nisu htjeli dati nikakav odgovor tako dugo dok ne budu mogli obaviti kompletan uviđaj. No, u britanskim se medijima vrlo brzo pojavila informacija da je požar posljedica pokvarenog frižidera, koji je zaiskrio, a iskra je zatim obavila ostalo. Pogubna za stanare bila je činjenica da je vatra izbila na nižim katovima, najvjerojatnije na četvrtom, pa se zatim širila prema gore, zbog čega je stradala cijela zgrada. Vatrogasci su potvrdili da su uspjeli doći samo do 20. kata – ljudi na višim katovima su ostali.

Zarobljeni u stanovima



Danny Cotton, prva žena u povijesti koja zapovijeda londonskim vatrogascima, izjavila je da sličnu vatrenu stihiju nije vidjela u svojih 29 godina borbe protiv požara. Situacija je bila strašna, pričaju očevici. Ljudi su bili zarobljeni u stanovima te su molili za pomoć. Na upute da omotaju lice i krenu niz stepenice odgovarali bi da to nije moguće jer je vatra prejaka. Koliko je situacija bila apokaliptična, oslikava priča o majci koja se nagnula kroz prozor s desetog kata držeći u rukama bebu. Jedna je osoba ispred zgrade shvatila da majka želi baciti bebu. Čovjek je stao ispod i uhvatio smotuljak u kojem je bilo djetešce, koje nije pretrpjelo nikakve ozljede. No, je li majka preživjela, još nije poznato.

Nedavno obnovljena

Kad se konačno razdanilo, postalo je jasno da će se zgrada srušiti (ili da će to zbog sigurnosti morati napraviti gradske službe). A onda se pokrenulo pitanje kako je moguće da se požar tako brzo proširi zgradom.

Naime, iako je 24-katnica sagrađena 1974. godine, prošle je godine u srpnju završena obnova koja je stajala nešto više od 10 milijuna funti. Stručnjaci su odmah istaknuli kako se nije smjelo dogoditi da se vatra tako brzo proširi jer su morali, u skladu s propisima, postojati paneli koji su nezapaljivi te su morali morali biti ugrađeni i drugi protupožarni sustavi. Tvrtka Rydon, koja je obavila posao, odmah je objavila da je primijenila sve zdravstvene i sigurnosne standarde.

No, mediji su prenijeli da su se stanari i nakon obnove žalili službi za održavanje (KCTMO) da je zgrada nedovoljno zaštićena od požara. Ta je tvrtka na lošem glasu jer je prije dvije godine izbio požar u zgradi u Kensingtonu koju je održavala. Očevici ističu i da se protupožarni alarm nije oglasio.

Paul Munakr je rekao da njega nisu probudili alarmi, nego strka i povici – “Ne skači, ne skači!” Naime, očevici tvrde da je dio ljudi skočio iz zgrade u pokušaju da se spasi.

Joe Ruane, bivši zamjenik vatrogasaca u američkoj vojnoj bazi u Velikoj Britaniji, izjavio je da nikad nije vidio da se vatra tako brzo širi stambenom zgradom. – Nije mogao biti samo jedan razlog, zacijelo je niz čimbenika koji su doveli do te situacije – izjavio je za AP.

Pogrešne upute

Svoje su izraze sućuti odmah uputili svi političari, počevši od premijerke Therese May. Londonski gradonačelnik Sadiq Khan je posjetio požarište i najavio da će se provesti potpuna istraga kako bi se otkrili krivci za ovu katastrofu. – Ne smijemo imati situaciju u kojoj se sigurnost ljudi dovodi u rizik zbog loših uputa za reakciju u slučaju požara (KCTMO je preporučao ljudima da ostanu u stanu) ili zbog loše izvedenih radova – rekao je gradonačelnik. Lider opozicije, čelnik laburista Jeremy Corbyn, zatražio je da se o slučaju očituje i vlada u parlamentu.

Zbog ove katastrofe odgođeno je objavljivanje sporazuma sjevernoirske Demokratske unionističke stranke (DUP) i konzervativaca britanske premijerke Therese May. Zbog toga bi moglo doći i do odgađanja početka pregovora o Brexitu s EU, koji je bio predviđen za 19. lipnja. Sasvim je sigurno da će biti odgođen Kraljičin govor u parlamentu, koji je također trebao biti 19. lipnja.