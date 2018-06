Kako je odlučeno da ga majka mora predati ocu: Dječak se na putu uz oca smirio, evo šta mu je rekao

U utorak oko 14.30 sati Cesare Avenati prešao je granicu i nakon sedam godina došao u zemlju u kojoj je rođen – Italiju. Odmah nakon što je predan ocu Alessandru u utorak iza 10 sati Cesare se s njim u automobilu kojim je upravljao očev prijatelj uputio prema izlazu na autocestu u Dugopolju.

Pratila ih je splitska policija, a po dolasku u Šibensko-kninsku županiju preuzeli su ih tamošnji policajci i tako se dalje putem sve do Rijeke izmjenjivalo policijsko osiguranje. Osim dječaka, oca mu i porodičnog prijatelja u automobilu je s njima bila i psihologinja iz Rijeke koja govori talijanski jezik.

Cesare se putem smirio nakon traumatičnog doživljaja tog jutra te su se oko podne zaustavili i on je pojeo sendvič i popio sok. Razgovarali su te im je kazao: “Volim i mace i psiće, ali mace volim više!”.

Iako je imala priliku da u trenutku ovršne drame nad djetetom odabere otputovati s njima za Torino, kako bi, među ostalim, izvršila i svoju sudsku obvezu javljanja u tamošnju policijsku stanicu, Cesareova majka Nina Kuluz prekasno je došla k sebi od proživljenog šoka jer je sinčić već bio daleko s ocem na autocesti, pa je tako majka kojoj je nakon osam godina oduzeto dijete, u Torino otputovala autobusom.

Tokom jednosatne agonije u stanu prepunom stranaca za devetogodišnjaka, maleni Cesare je rekao okupljenima da, iako ide na kurs talijanskog, taj jezik ne govori dovoljno dobro. Dječak je iz stana izveden bos zbog nespremnosti majke da prihvati mogućnost da će otići s ocem. Cesare je plakao i vikao kada su došli u stan provesti predaju, ali se kasnije smirio tokom razgovora sa psihijatricom i dvije psihologinje koje su ga odvojile nasamo. Tokom boravka s dječakom zaključeno je da je izmanipuliran i data je dozvola za provođenjem ovrhe do kraja.

U stanu su osim policajaca i sudskog izvršitelja bile i tri osobe iz Centra za socijalnu pomoć Split: socijalna radnica, pravnica i psihologinja, zatim psihijatrica koju je angažirao sud te prevoditelj za talijanski jezik i psihologinju koji su morali doći iz Rijeke jer se niko sa splitskog područja nije želio angažirati u slučaju. U jednom trenutku Cesare je vikao: “Tata, nemoj mi to raditi! Tata, nemoj me voditi”, a njegov djed je napao radnice Centra za socijalnu skrb. Upravo stoga su one po okončanju predaje dječaka izašle iz zgrade potpuno blijede.

Mučna situacija u stanu trajala je sat vremena, od 9 do 10 sati. Tokom tog perioda sestra Nine Kuluz Vanja Kuluz snimala je sve mobitelom i slala demonstrantima ispred kuće. U jednom trenutku policija joj je oduzela mobitel jer se radi o sudskoj radnji u koju je uključena maloljetna osoba. Tokom ovrhe pred zgradom su bila i dva pripadnika Interpola te talijanska konzulica. Internet portale i društvene mreže obišla je mučna scena u kojoj otac odvlači sina u automobil.