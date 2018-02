Kada budem član Predsjedništva BiH neće mi trebati pratnja u Hrvatskoj

Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik tvrdi da kada putuje kroz Hrvatsku nema obavezu da se prijavljuje nadležnim institucijama, te da i kada bude član Predsjedništva BiH neće mu trebati pratnja, ni zaštita Hrvatske.

Kaže da sada, kada ide u Hrvatsku ne nosi oružje, niti treba da ga štiti policija te zemlje.

– Ne treba me štititi policija Hrvatske kao ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnatka i člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića. Ne osjećam se sigurno da me oni štite i vjerujem da će veoma brzo biti izgrađen put od Banje Luke do Bijeljine, do granice sa Srbijom, i neće biti potrebe za putovanje kroz Hrvatsku – ustvrdio je Dodik u izjavi novinarima u Banjoj Luci.

Priznao je da je prije nekoliko dana u Hrvatskoj platio kaznu zbog prebrze vožnje.

Kazao je da je kod Vinkovaca njegovu kolonu zaustavila hrvatska saobraćajna policija zbog prekoračenja brzine, a da nije imao incidente.

Dodik je najavio da će zajedno s koalicionim partnerima u narednom periodu razgovarati o predstojećim opštim izborima.

Hrvatski Jutarnji list je obajavio da je Dodik tražio od organa susjedne države da ga prilikom posjete Hrvatskoj tretiraju kao državnika. Međutim, oni su to odbili s obrazloženjem da se on u Hrvatskoj ne smatra državnim dužnosnikom koji bi imao status štićene osobe.

Autor: Fena