Kad se ostvari film: Našli zmiju u avionu, morali hitno sletjeti (VIDEO)

Poznati film ‘Zmije u avionu’ sa Samuelom L. Jacksonom 2006. nam je izgledao prilično nemoguće, no upravo su su to doživjeli putnici na letu meksičke kompanije

Putnici u prvoj klasi zrakoplova na liniji Torreon-Mexico zračne tvrtke Aeromexico šokirali su se kada su u zrakoplovu opazili – zmiju.

Jedan od putnika porijeklom iz Torreona na Twitteru je objavio video snimku na kojoj se vidi kako nepozvani slijepi putnik gmiže iz pretinca za prtljagu iznad sjedala i pada u kabinski dio.

“Leteća zmija, hahaha”, napisao je, iako se većini putnika sledila krv u žilama jer nisu znali je li riječ o otrovnici.

Zbog komešanja putnika i neuobičajene situacije u zrakoplovu zrakoplov je dobio odobrenje za prioritetno slijetanje.

Stručnjak za gmazove Juan Carlos Gomez Juarez je rekao da je iz video-snimke jasno kako nije riječ o otrovnici, no putnici to nisu znali, a gospodin Gomez Juarez je to komentirao sa sigurnog mjesta na kopnu.

Nitko od putnika nije ozlijeđen, no neki su bili vrlo uznemireni i preplašeni. “Uobičajeno je da se ljudi uspaniče kada vide zmiju”, kazao je Gomez Juarez.

Uprava Aeromexica je izvijestila da istražuje kako je zmija uspjela ući u kabinu zrakoplova.



Snakes on Plane – Snake appears during… by FunTVChannel

Autor: Hina