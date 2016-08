‘Kad sam vidio medvjeda kako trči prema meni, sledio sam se’

Nikad to neću zaboraviti, ispričao nam je Tomislav Ban (40) koji je u nedjelju dok je obilazio vrhove Medviđak i Veliki Kobiljak susreo medvjedicu i mladunca…

Ugledavši te njegove oči kako trče prema meni, sledio sam se. Srce mi je tuklo 100 na sat. Imao sam osjećaj da će mi iskočiti. Nikad to neću zaboraviti, priča Tomislav Ban (40) koji je u nedjelju dok je obilazio vrhove Medviđak i Veliki Kobiljak susreo medvjedicu i mladunca.

Zagrepčanin je slomio nogu bježeći od njih kroz šumu Gorskog kotara. Bilo je oko 11.20 sati. Zastao je pojesti maline te je čuo šum 20 metara od sebe. Ugledao je medvjeda, za kojega vjeruje da je veliki smeđi mrki medvjed. Sakrio se i izvadio fotoaparat, a u tom trenu pojavio se manji. Pretpostavlja da je riječ o majci medvjedici i velikome mladuncu.

– Manji je krenuo na mene. Izvadio sam pištolj plašljivac i pucao u zrak. Medvjedi su pobjegli, a ja u suprotnom smjeru. Ne znam zašto sam trčao, valjda od šoka – kaže.

Tijekom bijega desna noga mu se okliznula, a lijeva zapela među stijenu. Slomio je nogu.

– Imobilizirao sam to štapovima za hodanje, dovukao se do ceste i tražio signal te odmah nazvao HGSS, koji je došao kroz 45 minuta. Došla je Hitna i odvezli su me u KBC Sušak – priča Tomislav koji ima prijelom zgloba lijeve noge. Dobio je gips, a u Zagrebu ga čeka operacija.

Kaže da ga susret s medvjedima nije obeshrabrio i opet će planinariti.

Autor: 24sata.hr