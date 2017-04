KAD BOSANAC PUSTI GLAS: Žiri Zvezda Granda Mirzi Deliću rekao nešto što nije nikad nikome! (VIDEO)

U drugom duelu, snage su odmerili muškarci! Mirza Delić protiv Emelina Fetića! Mirza se predstavio pesmom Muharema Serbezovskog “Opet spominjem tvoje ime”, dok je Emelin odabrao pesmu člana žirija, Ace Lukasa “By Pass”. Posle prvih pesama, žiri je glasao, a onda je nastala žurka!

Mirza se predstavio pesmom “Bulevari”, koju u originalu izvodi Miligram, dok je Emelin Fetić pevao “Opala”, Saše Matića! Već na prvim taktovima Mirzine pesme, Jelena, Marija i Bosanac su glasali, pa je tako Mirza dobio svih sedam glasova i plasisao se direktno u treći krug, dok ćemo Emelina opet slušati u baražu na kraju emisije!

Autor: E-turneja.com