Jutros na Bjelašnici dva stepena: Objavljena i prognoza do četvrtka

Jutros je Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 2; Bugojno i Ivan Sedlo 8; Jajce i Sokolac 9; Sarajevo 10; Bihać, Livno, Sanski Most i Tuzla 12; Banja Luka, Srebrenica i Zenica 13; Doboj i Prijedor 14; Bijeljina, Gradačac i Grude 15; Brčko 16; Stolac i Trebinje 17; Mostar 20°C.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati tokom dana. Usljed povećanog sadržaja vlage u zraku, izraženiji osjet hladnoće također bi, u jutarnjim satima, mogao uzrokovati probleme osjetljivim osobama. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti. Opšta slika će biti ljepša u Hercegovini.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne umjerena naoblaka. U drugoj polovini dana se očekuje povećanje oblačnosti tako da će većinom preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je u drugom dijelu dana rijetko moguć slab lokalni pljusak. Više pljuskova je najizglednije na području Krajine. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 23°C, na jugu zemlje od 24 do 28°C. U Sarajevu prije podne sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana se očekuje i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21°C.

Utorak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na sjeveru, bez padavina. Tokom dana, u cijeloj zemlji nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni.

Srijeda: Umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, uz nešto više oblaka sa kišom i pljuskovima, u istočnim i jugoistočnim područjima. Krajem dana, padavine se očekuju i u ostalim djelovima Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 16 do 20, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni.

Četvrtak: Malo do umjereno oblačno i sučano vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 16 do 20, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.