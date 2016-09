Jutros na Bjelašnici 1 stepen: Pročitajte prognozu do subote

Jutros je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 1 stupanj, Kupres 4, Drvar i Sokolac 6, Goražde, Ivan Sedlo i Livno 7, Bugojno i Tuzla 9, Bijeljina, Sarajevo i Srebrenica 10, Doboj, Gradačac, Jajce i Zenica 11, Banja Luka, Bihać, Sanski Most i Zvornik 12, Prijedor i Stolac 13, Trebinje 15, Mostar i Neum 16 stepeni.

Bioprognoza: Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Tokom jutra i večeri preporučljivo je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju, obzirom da će biti svježije.

Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa dugotrajnom maglom ili niskim oblacima. U Hercegovini sunčano vrijeme uz malu od umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerne jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu zemlje od 22 do 25 stepeni. U Sarajevu prije podne pretežno oblačno. U drugom dijelu dana umjereno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 17 stepeni.

Četvrtak: U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni više oblačnosti prije podne. U drugoj polovini dana u Bosni malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjerne jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, na jugu zemlje od 10 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.

Petak: U Bosni i Hercegovini malo do umereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 3 i 7, na jugu zemlje od 9 do 13, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23, na jugu zemlje od 21 do 25 stepeni.

Subota: U Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti sa juga. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 8, na jugu zemlje od 10 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, na jugu od 22 do 25 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Autor: Radiosarajevo.ba