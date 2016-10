Jusuf Nurkic upoznao Armina Muzaferiju sa ljepotama Denvera

Armin Muzaferija posljednjih mjeseci nema vremena za odmor. Uglavnom nastupa po dijaspori, a u narednom periodu najavljuje druženje sa publikom u BiH. Nakon uspješne turneje u SAD-u u septembru, u sklopu koje je održao šest nastupa u Fenixu, Atlanti, Chicagu, Denveru, Tampa Bayu i Bowling Greenu, on će večeras pjevati u Danskoj.

– Lijepo je bilo družiti se sa našim ljudima u Americi. Više sam nego zadovoljan svim nastupima. Publika me nakon svake pjesme nagrađivala aplauzom i već sada imam ponude za novu turneju po SAD-u. Na repertoaru su pored mojih pjesama, bile i sevdalinke. Posebno mi je drago što je na koncertu u Denveru bio moj veliki prijatelj Jusuf Nurkić. Zajedno smo se družili i slobodno mogu reći da se Juka ponaša kao da nije velika NBA zvijezda, nego kao običan čovjek. On me je upoznao sa dijelom ljepota Denvera, a pozvao me je da budem njegov gost na jednoj utakmici kada krene sezona – kaže Muzaferija.