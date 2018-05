Jurgen Klopp: “Imali smo sreće, kao i Real”

Liverpool je odigrao koliko je trebalo u uzvratu protiv Rome, izgubio je 4:2 i s ukupnih 7:6 prošao u finale Lige prvaka, u kojem će igrati protiv Real Madrida.

Atraktivna utakmica u spektakularnoj atmosferi pred 70 hiljada ljudi oduševila je fudbalske fanove, ali susret su obilježile i sudačke pogreške koje su išle na ruku Redsima, piše “Index“.

Nakon utakmice trener Liverpoola Jurgen Klopp finale je posvetio navijaču Liverpoola koji je u kritičnom stanju nakon što je napadnut pred stadionom uoči prve utakmice.

“Ovo je finale za Seana Coxa. Rekli smo to prije utakmice, a sada smo tamo. Naše molitve i želje posvećene su njemu“, rekao je Klopp pa se okrenuo utakmici. Nakon početnog vodstva i dvaju preokreta, Liverpool je zamalo ispustio finale.

“Bilo je uzbudljivo, malo više nego što sam želio. Imali smo sreće, znamo to. Imali smo ih gdje smo htjeli, vodili 2:1, ali nismo napravili dovoljno u kontranapadima, nismo koristili prostor koji su nam dali i izgubili smo utakmicu“, dodao je Nijemac: “Ne može bez malo sreće, trebala nam je jednom ovaj put. I Realu je bilo potrebno malo sreće. To je tako. Ovi dečki su to zaslužili, bilo je ludo“.

Liverpool je izborio plasman u svoje osmo finale Kupa i Lige prvaka, prvo nakon 2007. godine.

Liverpool i Real Madrid su već jednom igrali u finalu elitnog natjecanja Starog kontinenta, 1981. godine u Parizu, a slavio je engleski sastav 1:0. Posljednji evropski naslov Liverpool je osvojio 2005. u Istanbulu nevjerojatnim preokretom protiv Milana. Dvije godine kasnije isti suparnici su se susreli u Ateni i Milan je pobijedio 2:1.

SVA LIVERPOOLOVA FINALA KUPA/LIGE PRVAKA

1977. Liverpool – Borussija Monchengladbach 3-1 (Rim)

1978. Liverpool – Club Brugge 1-0 (London)

1981. Liverpool – Real Madrida 1-0 (Pariz)

1984. Liverpool – Roma 4-2 11m, 1-1 (Rim)

1985. Juventus – Liverpool 1-0 (Bruxelles)

2005. Liverpool – Milan 3-2 11m, 3-3 (Istanbul)

2007. Milan – Liverpool 2-1 (Atena)