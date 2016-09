Još danas uživajte u suncu – sutra stiže kiša

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka.

Temperature zraka u 8 sati: Sokolac 7 stepeni, Bjelašnica 8, Kupres 9, Bugojno 10, Goražde, Ivan Sedlo, Jajce, Livno, Sarajevo i Srebrenica 12, Bihać 13, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 14, Banja Luka 15, Bijeljina, Doboj i Zvornik 16, Čapljina 18, Gradačac 19, Trebinje 20, Mostar 21, Neum 22 stepena.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 949 milibara, za 7 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Približavanje forntalnog poremećaja sa zapada uvjetovat će nepovoljne biometeorološke prilike što može uzrokovati tegobe meteoropatima i hroničnim bolesnicima, osobito u drugom dijelu dana. Kod meteoropata se mogu javiti bolovi na mjestima ranijih ozljeda, glavobolja i razdražljivost. Kod reumatičara su mogući pojačani bolovi.

Danas se u našoj zemlji u jutarnjim satima očekuje pretežno sunčano vrijeme. U ostatku dana prolazno povećanje oblačnosti. Vjetar, slab, u Bosni istočni i jugoistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najviša devna temperatura od 25 do 31, na jugu od 30 do 34 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.

Ponedjeljak: Pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Prije podne padavina se očekuju u Posavini i Krajini, a poslijepodne i u večernjim satima u većini područja. Glavnina padavina sredinom dana i tokom poslijepodneva. Na krajnjem istoku i sjeveroistoku Bosne uglavnom bez padavina i sunčanije u jutarnjim satima i dio prijepodneva. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu i sjeveroistoku Bosne do 30 stepeni.

Utorak: Pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva u Bosni sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 17 do 21, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu od 23 do 27 stepeni.

Srijeda: Pretežno oblačno vrijeme. Povremeno i ponegdje je moguća slaba kiša ili rosulja. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu 26 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

