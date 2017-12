JK: Da bi uspio u ovom poslu ne možeš da bude glup k’o daska! Pogledajte kome je Karleuša uputila ovu poruku!

Večeras se u Zvezdama Granda pojavila prošlogodišnja takmičarka Mirjana Šišić (34) iz Beograda, te izazvala veliku pometnju u žiriju. Razlog je bio izbor pjesama, tačnije izbor druge pjesme kojom se predstavila.

Nakon što se Mirjana Šišić predstavila pred žirijem sa dvije numere uslijedili su komentari žirija. Marija Šerifović se prva uputila kandidatkinji:

– Ne znam kako da ti se obratim. Kojom računicom i božjom kalkulacijom si došla do izbora ove druge pjesme. Prva pjesma Snežane Đurišić je korektna, ali odakle ideja da ove druge pop numere dođeš…

Mirjana je obrazložila kako želi pokazati da joj leži i drugi žanr i da je to zbog treme, a žiri ju je odmah dočekao rekavši da nije do toga, jer bi samim time i prvu pjesmu loše otpjevala. Ostatak žirija se nadovezao na to i složili su se s Marijom, a kandidatkinja je istakla da je svjesna kako ipak nije pametno birala pjesmu. Tada je do riječi došla i Jelena.

– Apsolutno se slažem s tobom oko toga dijela. Ja ću sada nešto reći, nevezano za tebe konkretno da ne shvatiš pogrešno. U šoubiznisu je veoma bitan IQ. Da bi uspio u ovom poslu pored dobrog pjevanja, izgleda, harizme, da bi bio velika zvijezda ti moraš imati i određen koeficijent inteligencije. Ne možeš da budeš glup k`o daska i da budeš zvijezda i da imaš karijeru.

Marija se složila s njom, a Lukas se ubacio riječima: Jelena, ti hoćeš da kažeš da je djevojka glupa jer nije pametno odabrala pjesmu? Jelena je odgovorila kako se već ogradila, ali je dodala i kako sam odabir pjesama pokazuje koliko je neko pametan.

Autor: Ekskluziva