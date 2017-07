Jeziva ispovijest monstruma: Drogirao sam sina lijekovima za smirenje, pa ga ZADAVIO!

Marko Nikolić, prije nego što je zaklao suprugu Maju Đorđević, sina Mihaila drogirao lijekovima za smirenje i davio na groblju na Banjici. Poslije hapšenja nije htio da kaže koje je sedative davao djetetu kako bi spriječio ljekare da pomognu mališanu.

Čovjek koji je ispred Centra za socijalni rad prije dva dana ubio ženu, nakon što je koji minut prije toga udavio sina, na saslušanju je bio potpuno miran i staložen dok je objašnjavao zašto je to uradio. Kako je istraga utvrdila, on je dijete u automobilu, kod groblja, dijete najprije nadrogirao lijekovima, onda ga davio, pa se dovezao do opštine Rakovica da bi ubio i nesretnu Maju Đorđević.

Prema riječima očevidaca, monstrum je po dolasku na plato ispred SO Rakovica iznio iz kola dijete bez svijesti.

Kada je Maja Đorđević vidjela u kakvom je stanju mališan, pokušala je da ga otme iz ruku poludjelog oca koji je u tom trenutku uhvatio sina za vrat i svom silinom ga tresnuo o pločnik!

Hladnokrvno je rekao zašto je počinio ovaj monstruozni zločin:

– Sećam se svega što sam uradio. Maja me je godinama zezala, zato sam odveo sina na Banjičko groblje. Davio sam ga kako bih njoj napakostio. Zaslužila je da je ubijem – navodno je ispričao Nikolić, koji je sve vrijeme dok je davao iskaz bio miran i staložen, prenosi Informer.rs

Autor: Informer.rs