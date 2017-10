Jeziv snimak iz Beograda: Pogledajte kako je radnica kafića izbjegla smrt u sekundi!

Djevojka (21) koju je jutros oko sedam sati udario vozač automobila “ford” dok je jurio Knez Mihailovom prevezena je u Urgentni centar zbog preloma noge i povrede vrata, a jutros je došla na posao ne sluteći šta će joj se dogoditi.

Vlasnik kafića u kojem je djevojka radila kaže da je ona stigla na posao oko pola 7, a nešto prije 7 sati je izašla da očisti baštu, a zatim ugosti prve mušterije. Međutim stvari su se odigrale drugačije.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, vozač automobila je uhapšen.

– Prije nekoliko minuta došla je do lokala da da izjavu policiji i ispričala mi je šta se dogodilo. Vidno je potrešena zbog svega, ali srećom tragedija je izbjegnuta. Prema njenoj priči dok je čistila lokal čula je da se nešto događa, desetak ljudi trčalo je u njenom pravcu bježeći od pobjesnelog vozača. Nije ni shvatila šta se događa, a automobil je bio ispred nje i snažno je udario u nogu. Kako kaže odmah je oborio na zemlju – prenosi vlasnik riječi svoje radnice.

Iako je na momenat bila na zemlji, djevojka je shvatila da mora da pobjegne kako se vozač ne bi vratio nazad.

– Kaže da je adrenalin vukao da ustane i nastavi dalje, u pomoć joj je tada pritekao mladić koji se našao u njenoj blizini i odvukao je dalje. Prilikom pada povredila je vrat, a slomila je i nogu. Prolaznici su pozvali Hitnu pomoć koja je odvezla do Urgentnog centra. Kasnije se vratila do kafića da da izjavu policiji, a Hitna je ponovo vratila nazad kako bi obavila još pregleda – kaže vlasnik.

Otac i brat su bili uz nju, pošto je otežano hodala u jednom trenutku brat je popeo na leđa i nosio je do vozila Hitne pomoći. Oporavljaće se neko vrijeme a zatim će se vratiti na posao.

– Drago mi je da se ništa veliko nije dogodilo i da je djevojka prošla sa manjim povredama. Materijalna šteta je velika, od 50.000 do 100.000 eura, ali osiguranje će to pokriti. Kako sam čuo mladić je bio u alkoholisanom stanju. Sve je valjda počelo u klubu kada je izbila tuča između njega i nekoliko momaka. Oni su ga tukli a zatim pobjegli, a on je uzeo automobil i jurio za njima. Kako je pokušao da ih stigne udario je djevojku a zatim se zakucao u stub. Sreća pa je bilo sedam sati pa nije bilo puno ljudi na ulici – ističe vlasnik.

