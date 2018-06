Jesenjim danima usred ljeta stiže kraj, uskoro tropske temperature

U BiH će danas biti promjenljivo oblačno vrijeme sa slabom kišom, popodne uz češće pljuskove i dnevnu temperaturu od 19 do 24 stepena Celzijusovih.

Ujutro i prije podne biće pretežno do potpuno oblačno na sjeveru i istoku uz povremenu kišu i maglu oko rijeka i u kotlinama, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom na sjeveru će od poslije podne do večeri povremeno prestajati, uz preovlađujuće suvo vrijeme. U to vrijeme će se kiša javljati u centralnom planinskom pojasu i Hercegovini, prenosi Fokus.ba.

Puhat će slab do umjeren vjetar, na jugu umjerana bura, a popodne će doći do slabljenja vjetra u svim predjelima.

U Bosni će u subotu, 30. juna pretežno oblačno vrijeme sa slabim pljuskovima uglavnom. U Hercegovini će biti s ponekim lokalnim pljuskom od sredine dana prema poslijepodnevnim satima.

Postepeno će doći do razvedravanja od poslijepodnevnih sati prema kraju dana. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, a najviša dnevna većinom između 20 i 25, na jugu zemlje od 27 do 30 stepeni.

U Hercegovini će u nedjelju 1. jula biti sunčano vrijeme, a u Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 13, na jugu zemlje od 14 do 18, a najviša dnevna većinom između 20 i 25, na jugu zemlje od 29 do 32 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Od ponedjeljka će sve više biti sunčano kada se očekuju i vrelije temperature.

Iz dana u dan će rasti temperatura, pa nas do kraja iduće sedmice očekuju i temperature od 32 stepena, kada ćemo imati i prvi tropski dan od kalendarskog početka ljeta.

Autor: Fokus.ba