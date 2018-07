Jelena Karleuša spasila Viki od otkaza u “Zvezdama Granda”

Direktor najveće produkcijske kuće na Balkanu odlučio je da uvede i neke promjene među članovima žirija, koji su posljednjih godina uspjeli čak i takmičare da bace u sjenku.

Saša Popovićo smislio je novu koncepciju kojom će napraviti pravu pometnju od septembra, kada počne nova sezona muzičkog takmičenja ‘Zvezde Granda’, a predvidio je da u njoj nema mjesta za Violetu Viki Miljković. Međutim, srbijansku folkerku je otkaza spasila njena ljuta rivalka Jelena Karleuša!

Direktor najveće produkcijske kuće na Balkanu odlučio je da uvede i neke promjene među članovima žirija, koji su posljednjih godina uspjeli čak i takmičare da bace u sjenku. Prvi čovjek ‘Granda’ u novoj sezoni planirao je da oslobodi Viki Miljković obaveza u žiriju, ali Karleuša mu je jasno stavila do znanja da bez nje šou ne bi bio isti, te da i ona mora da bude dio tima stalne postave ‘strašnog suda’.

– Saša sprema nešto do sada neviđeno na našim prostorima. Ovoga puta žiri će imati još značajniju ulogu u najgledanijem takmičarskom programu. On je smatrao da Viki više nije neophodna, te da su Karleuša, Ana Bekuta, Dragan Stojković Bosanac, Marija Šerifović i Aca Lukas sasvim dovoljni. Međutim, Jelena je to saznala i rješila da se umiješa. Ona je, naime, rekla Saši da joj je Viki veoma inspirativna, da voli da se sukobljava sa njom i da su njihove svađe uvijek podizale gledanost, te da bi bila velika greška da ona ispadne iz emisije. Poslije te argumentacije, Popović je popustio i riješio da za Viki bude mjesta i u novoj sezoni, osim ako ona sama ne odluči drugačije – kaže izvor i dodaje da Karleuša nema ništa lično protiv Miljkovićeve iako su njihovi okršaji žestoki.

– Jelena je veliki profesionalac i najvažnije joj je da emisija bude gledana, a rasprave sa Viki to garantuju, tako da joj nije bio problem da to objasni i Popoviću. Sve je to šoubiznis – objašnjava sagovornik. On kaže da Popović još uvijek nije održao grupni sastanak sa žirijem, već će to uraditi kada se vrati sa odmora.

– Tada će se tačno znati ko ide, a ko ostaje i kakvi su Sašini planovi. Mislim da za Viki sprema specijalni zadatak, ali da to čuva kao tajnu od ostalih pjevača. Jeleni je pak važno da budu u punom sastavu jer, i pored toga što je sa Viki imala česte nesuglasice i nepodudaranja mišljenja, ona nju izuzetno cijeni i poštuje. I Viki ima isto mišljenje – zaključuje izvor, prenosi “Express tabloid“.