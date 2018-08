Jelena Karleuša ponovo iznenađuje: Objavom na društvenim mrežama dotakla se siromašnih

Pjevačica i članica žirija “Zvezde Granda” nedavno je iznenadila sve objavom na Twitteru u kojoj ukazuje na lošu finansijsku situaciju u Srbiji, poručivši, između ostalog, “ljudi idu gladni na spavanje, je**m ti ja sve što imam“, da bi vrlo brzo, čini se, zaboravila da suosjeća sa onima koji nemaju mnogo.

– Pročitala sam da skoro milion ljudi u Srbiji nema za 3 obroka dnevno. Ljudi idu gladni na spavanje. Je**m ti ja sve što imam – napisala je bila Jelena Karleuša na društvenim mrežama, što se dopalo mnogima.

Nije prošlo mnogo, a pratiocima je, kako to često zna da radi, nastavila da se hvali stvarima koje posjeduje, dok je ispod jedne objave na kojoj vidimo skupocjene cvijetne aranžmane napisala:

– Baš je dobro biti ja!

Jeleni Karleuši ovo nije prvi put da daje kontradiktorne izjave, poput onih da ne jede meso i ne pije alkohol, iako je u više navrata “uhvaćena” kako to čini.

It’s so good to be me:-) pic.twitter.com/dUmMWLlPNZ

— JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) August 19, 2018