Jedna od najopasnijih zmija otrovnica mu je dogmizala tačno u krilo, a onda… (VIDEO)

Nick Bishop, američki avanturist rođen u Portlandu, doživio je prije nekoliko dana peh.

Sjeo je tačno tamo gdje je opasna dijamantna zvečarka namjeravala nastaviti put, pa se s njom doslovno zatekao oči u oči.

Zmija mu je dogmizala ravno u krilo, no Bishop je uspio izbjeći ugriz jer je ostao pribran. Čegrtušu je najprije pokušao maknuti puhanjem, međutim kada ta metoda nije uspjela, snašao se i odvratio joj pažnju pomoću grančice.

“Ovo je dokaz da čegrtuše ne žele ugristi. Jedna je stvar kada im priđete pa se osjete ugroženima, no posve je drugačija priča kada one priđu vama. Otrov im služi za lov, život im znači, pa ga upotrebljavaju samo kada je to neophodno”, napisao je Bishop između ostaloga na društvenim mrežama jednom nakon što je pošteđen hitnoga odlaska u bolnicu.

Dijamantne zvečarke (Crotalus adamanteus) spadaju među najopasnije zmije na svijetu i odgovorne su za najveći broj umrlih od zmijskoga ugriza na području Sjedinjenih Američkih Država.

Autor: Avaz.ba