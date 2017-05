Je li to moguće: Tvrdi da ima 97 godina, a izgleda kao mladić

Reakcije ljudi na ovog joga majstora iz Turske su, naravno, skeptične. Nema čovjeka koji ne posumnja u istinitost kada čuje da Kazim Gurbuz ima 97 godina. No on uporno tvrdi da je rođen 1920. i kaže kako je pronašao tajnu dugog i aktivnog života. Osim što svaki dan vježba da bi ostao vrlo fleksibilan, jede velike količine zdrave hrane poput meda, maslina, crnog papra i svježeg voća.

Vjeruje da ga joga i super hrana održavaju u ovako dobroj formi. Tvrdi da bi ljudi bez problema mogli živjeti 130 godina kada bi živjeli zdravo.

– Mohammad Ali vidio me je jednom kako održavam formu i rekao mi je da imam bolje tijelo od njega – tvrdi ovaj učitelj joge i naglasio kako se odbija smatrati čudom jer to može svatko.

– Svatko može ostati mladolik, zdrav i pun energije – baš svaki čovjek ima tu moć – kaže Kazim.

Između ostalog, on svaki dan izvodi vježbu pozdrava suncu, pa ode na plivanje.

– Mogu dokazati da sam u boljoj kondiciji od mojeg 28-godišnjeg prijatelja fotografa. Na primjer, može li on držati dah 4 do pet minuta? Isti sam kao kada sam bio star između 25 i 30 godina. Žene me obožavaju – ispričao je prije dvije godine za portal hurriyetdailynews.com.

Ali, nije mu uvijek bilo tako kao danas. Kaže kako je proživio “pravi pakao” kada je imao 41 godinu. U automobilskoj nesreći je toliko ozlijedio leđa i imao lomove u njima, da je ostao djelomično paraliziran. Kaže da se oporavio zahvaljujući prijateljima kojima je dopustio da mu namjeste kralježnicu, odnosno vrate je ne mjesto. Nakon oporavka se osjetio kao da je ponovo rođen.

Vježbe koje on svakodnevno izvodi su rijetko viđene, čak i pomalo zastrašujuće. No on ih izvodi s nevjerojatnom lakoćom i duševnim mirom.

Pogledajte neke od njegovih nevjerojatnih vježbi:

Autor: 24sata.hr