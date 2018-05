Javila se majka dječaića koji je visio s balkona, novi detalji bacaju drugačije svjetlo na nezgodu

Porodica četverogodišnjeg dječaka spašenog dok je visio s balkona u Parizu na sve načine izražava zahvalnost Mamoudou Gassami, migrantu iz Malija, koji se u nekoliko sekundi, poput Spidermana, popeo i povukao dječaka na sigurno. ‘On je istinski heroj’, rekla je baka nestašnog dječaka.

Njegov otac je pak igrao igru Pokemon Go u trenutku dok mu je dijete bilo životno ugroženo. Izašao je u trgovinu i ostavio sina samog, a na povratku je odlučio zaigrati Pokemon Go na ulici i zadržao se. Otac je priveden i bit će optužen za zanemarivanje djeteta zbog čega mu prijeti kazna od dvije godine zatvora.

Dječak je s francuskog otoka Réunion, gdje mu žive majka i baka, stigao u Pariz prije tri sedmice. Majka i drugo dijete trebali su im se pridružiti u junu.

Otac živi na šestom spratu zgrade pa je pravo čudo da je dječak zapravo pao dva sprata i uspio se uhvatiti na četvrtom te proći samo s ogrebotinom, piše BBC.

Majka je za Antenne Réunion rekla da otac nije naviknut na čuvanje djeteta te da ga je i ranije ostavljao samog: ‘Ne opravdavam ono što je suprug napravio. Ljudi će reći da se moglo dogoditi svakome i da se već dogodilo. Moj sin je jednostavno imao sreće.’

Mnogi su nakon incidenta komentirali da je komšija na četvrtom spratu mogao napraviti više jer se činilo da mu je dovoljno blizu. Međutim, on je pak za Le Parisien rekao da je držao dječaka za ruku, ali ga se nije usudio povući zbog paravana koji se nalazio između dva balkona.

‘Nisam htio riskirati i pustiti mu ruku, mislio sam da je bolje ići korak po korak’, rekao je i dodao da je dječak bio u odijelu Spidermana, da je krvario iz nožnog prsta i imao razderan nokat.

Dječak se trenutno nalazi pod zaštitom socijalne službe. Otac je navodno potpuno slomljen zbog incidenta, prijeti mu dvije godine zatvora i kazna od oko 30.000 eura.

Majku će također ispitati socijalni radnici na Réunionu. Baka dječaka opisala je medijima kako je reagirala na snimku: ‘Bila sam u potpunom šoku. Samo sam vikala da je to moj unuk i da ga spase! Na svu sreću, g. Gassama se zna penjati. Bilo je dolje puno ljudi, ali on jedini nije gledao prekriženih ruku. Uspeo se na četvrti sprat, to je bilo zbilja nevjerojatno. Bio je jako hrabar.’

I francuski predsjednik Emmanuel Macron lično je zahvalio Gassamiju, uručio mu medalju za hrabrost, ponudio mu posao u vatrogasnoj službi i državljanstvo.

Autor: Jutarnji.hr