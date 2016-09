Japanski brzi voz: 440 km za 67 minuta, radovi gotovi 8 godina prije plana (VIDEO)

Prije godinu i pol japanska tvrtka JR Central počela je s izgradnjom hiperbrze željezničke linije, nazvane Chuo Shinkansen, između Tokija i Nagoye, na kojoj će 286 kilometara dugu trasu magnetsko-levitirajući vozovi prolaziti za 40 minuta.

U projektu je također zamišljeno da se linija od Nagoye produži prema Osaki, što znači da bi cijela trasa bila duga 438 kilometara, od čega bi više od 80 posto bilo u tunelima ili na vijaduktima. Predviđeno je da vozovi voze brzinama do 505 km/h, a cijeli bi put, sa sedam stanica između Tokija i Osake, trajao samo 67 minuta, što je 65 minuta manje nego što treba sadašnjem Shinkansenu na liniji Tokaido između dva grada. A taj je voz već sada među najbržima na svijetu.

Ovi vozovi ne voze vozi konvencionalnom prugom, nego lebde nad vodilicom pomoću magnetske sile koju generiraju elektromagneti.

Originalno je bilo predviđeno da trasa do Nagoye bude završena do 2027. godine, a do Osake 2045. godine, dok bi cijeli trošak izgradnje u iznosu od 9 biliona jena (89 milijardi dolara) podmirio isključivo JR Central, piše Jutarnji. Zahvaljujući novom ekonomskom planu japanske vlade koju vodi premijer Shinzo Abe, cijeli projekt će se znatno ubrzati i završiti čak osam godina ranije.

Kad trasa bude puštena u pogon bit će to druga komercijalna linija na kojoj vozi maglev na svijetu. Prva se nalazi u Šangaju, gdje na 30 kilometara dugoj trasi njemački vozovi prevoze putnike od zračne luke do gradske metro stanice.

