Ja sam muslimanka i imigrantica, a ovo su razlozi zašto sam glasala za Trumpa

Asra Q. Nomani, bivša novinarka Wall Street Journala i suosnivačica Muslimanskog reformskog pokreta, za Washington Post piše o tome zašto je glasala za Donalda Trumpa.

“Mnogo se priča o tihim pristašama Donalda Trumpa. Ovo je moja ispovijed i objašnjenje – imam 51 godinu, muslimanka, imigrantica sam – i ja sam jedna od tihih pristalica Donalda Trumpa. A ja nisam zadrta, rasistica, šovinistica ili podržavateljica KKK-a, što se često pripisuje simpatizerima Trumpa”.

Veći dio prošle godine svoj sam izborni odabir tajila od drugih – nakon što sam shvatila kako sve više naginjem ka glasanju za Trumpa.

Nakon što je Hillary Clinton nazvala Trumpa kako bi priznala poraz, prijateljica mi je na Twitteru objavila poruku kojom se ispričala ostatku svijeta, navodeći kako se milioni Amerikanaca ne slažu s Trumpovim porukama mržnje, neznanjem i podjela. Zaključila je: “Sramim se Amerikanacima koji ga podržavaju”.

To, pretpostavljam uključuje i mene – ali upravo u tome je stvar, i upravo to je uzrok poraza Hillary Clinton. Ja odbacujem sve Trumpove stavove i poruke mržnje. Podržavam pozicije Demokrata o pobačaju, istospolnim brakovima i klimatskim promjenama, prenosi Index.

No, ja sam i samohrana majka koja si ne može priuštiti zdravstveno osiguranje u okviru Obamacarea. Obamin program otplate kredita nije mi pomogao. U utorak sam vozila do Virginije, gdje sam dobro vidjela obične Amerikance u ruralnoj Americi, ljude poput mene, koji se bore kako bi spojili kraj s krajem, i to nakon osam godina Obamine administracije.

Usto, kao liberalna muslimanka koja je osobno proživjela i doživjela islamski ekstremizam, protivim se odluci Baracka Obame da ne povezuje samu riječ islam s teroristima i Islamskom državom.

No, e-mailovi koje je objavio WikiLeaks bili su kap koja je u mojem slučaju prelila čašu. Objava informacija o tome kako su Katar i Saudijska Arabija donirali milione dolara Clinton Fondaciji potpuno su ubili moju podršku Hillary Clinton.

Da, zagovornica sam jednakih plaća. Ne, ne slažem se s Trumpovim izjavama o “hvatanju žena za pi***” te o tome da treba izgraditi zid između SAD-a i Meksika te zabraniti Muslimanima ulazak u SAD. No, vjerujem u Ameriku i ne mislim da je napuhana medijska kampanja koja je demonizirala Trumpa stvarna.

Pokušala sam izraziti svoje stavove na Twitteru, ali Clintonovci su onemogućili svaku raspravu – ako si za Trumpa, onda si seljačina.

No, ja znam da je američki institucionalni i politički sistem, kao i bogata historija socijalne pravde i ljudskih prava, nešto što će onemogućiti da se Trumpove huškačke poruke ostvare.

Više bi me brinuo utjecaj teokratskih muslimanskih diktatorskih zemalja, kao što su Katar i Saudijska Arabija, u Americi Hillary Clinton.

Autor: Index.hr