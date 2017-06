Izgubila kuću zbog “Parova”: Danima nije gasila TV, aparat eksplodirao i uništio joj dom

Sofiji Lovadinov (77) iz Srpskog Krstura eksplodirao je televizor jer ga danima nije isključivala prateći rijaliti program “Parovi”, piše Informer. Ekslozija je dovela do toga da se starici zapalila kuća, ali je ona ostala nepovrijeđena. Ipak, morala je da se iseli u lokalni Dom za stare.

Njena kćerka Mirjana Moš rekla je za Informer da se požar dogodio 22. aprila, u vrijeme dok se učesnica “Parova” Aleksandra Subotić navodno udavala za Davida Dragojevića u ovom rijalitu. –

Moja majka nije gasila TV zbog “Parova”, pogotovo tih dana. Dan i noć je gledala taj program. Jeste mi majka i volim je, ali kao da je skrenula s pameti – ispričala je ona.

Mirjana je naglasila da ovo nije prvi put da TV-aparat prestane s radom. Prošli je, naime, pregorio od prekomjernog gledanja.

– Moja majka je malo nagluha, pa je i zvuk na TV-u konstantno bio pojačan na maksimum. Na ulici su se čuli “Parovi”, ali to komšinicama nije smetalo. Ona i druge babe samo to gledaju, pa uveče na šoru vode abrove, ko je koga i kako. To nije normalno – zaključila je ona. Inače, požar je izbio u osam uvečer pa je žena, na svu sreću, bila budna.