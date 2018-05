Izetbegović: Zašto je odustala Sebija Izetbegović, vraća li se Zvizdić u utrku, ko mu je favorit

Predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović u emisiji “Kopča” u programu TV1 sinoć je, između ostalog, govorio o predstojećoj Konvenciji Stranke demokratske akcije, povlačenju njegove supruge iz utrke, Izbornom zakonu,posjeti Erdogana Sarajevu…

Govoreći o Sebiji Izetbegović, on je istakao kako njegova supruga i direktorica Kliničkog centra u Sarajevu, nikada nije prihvatila kandaturu za Predsjedništvo BiH te da je uporno odbijala tu mogućnost, da bi na kraju odbijanje kandidature ponudila na sjednici Predsjedništva SDA.

– Ona je sama tako odlučila, a ona se nije kandididovala već su je drugi kandidovali. Sve vrijeme je, u tom smislu, i slala poruke da nije zainteresirana za tu opciju, da neće biti kandidat. Iznenadilo je koliku je potporu dobila sa terena, uprkos i mom protivljenju njenoj kandidaturi, i vjerovatno joj je prijala takva podrška nakon silnih diskvalifikacija koje je imala u međuvremenu kao direktor KCUS-a. Na kraju krajeva, odlučila je juče da tu stvar presiječe. Kada vas neko kandiduje osjećate obavezu prema tim ljudima i kada od ljudi sa terena dobijete takvu podršku nije lako reći da nešto nećete. Ona je hrabra žena i upušta se u borbe i osjećala je i obavezu pa se zato dvoumila – rekao je Izetbegović.

Dodao je da su razgovarali o tome danima i to je na kraju bila njena odluka.

– Ona je to napisla prije osam dana. Pa sam ja to ponudio Predsjedništvu SDA, pa nisu prihvatili, pa je onda to uradila jednostrano – rekao je za TV1 Izetbegović.

Na pitanje Nikoline Veljović da li se nadao odustajanju od kandidature Denisa Zvizdića, Izetbegović je odgovorio – nikako.

– Mnogo me iznenadilo jer mi to nije rekao. Mi smo stari prijatelji i saznao sam iz javnosti, znao sam da se dvoumi, ali to u prvi mah nisam uzeo za ozbiljno i mislim da to nije trebao uraditi. Iznenadila me ta stvar, ta upornost da ostane pri tome. Svi u SDA treba da se bore do kraja. SDP će sazvati 40.000 ljudi koji će odlučivati i onaj koga izaberu mora izaći na izbore, nema tu hoću neću, ne možete malo biti u politici malo ne. Morate pobijediti u stranci pa se boriti sa drugim, pa sjesti u Predsjedništvo i boriti se za ovu zemlju – naveo je Izetbegović.

Govoreći o mogućim razlozima odustajanja Zvizdića od kandidature za Predsjedništvo BiH, on je naveo kako Zvizdić ima svoj ponos, samozatajan je i da se ne žali.

– Trebao je kazati ranije da ga nešto smeta, vrijeđa i da bi on to drugačije. Kazao mi je da ne želi unutar SDA izazivati razdore. Ja ne mislim da je to razdor. Zvizdić je trebao da ostane i treba da razmisli i da promijeni mišljenje, da ostane uz svoju stranku. Između ostalog on je kazao da ne bi htio da ugrozi prijateljstvo koje ima sa mojom suprugom, a to nije ugoržavanje prijateljstva, to je obična konkurencija – dodao je Izetbegović.

Izetbegović je rekao i da ne vjeruje da će više biti odustajanja te da on ima svog favorita za člana Predsjedništva BiH, ali da želi da o tome odluče drugi ljudi.