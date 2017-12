Izetbegović: Vlast se pravi s pobjednicima, SDA je kamen na koji se oslanja

Rukovodstvo Stranke demokratske akcije (SDA) danas je upriličilo konferenciju za medije na kojoj je njen predsjednik istaknuo kako godina je godinu koja je sve bliže iz nas, obilježilo vraćanje u prošlost, a najviše na agresiju u BiH.

Izetbegović se prilikom obraćanja najprije osvrnuo na skorašnje presude Haškog tribunala koje se, kako je kazao, odnose na pojedince te kako je konačno i bilo vrijeme da se odgovornost skine s naroda i da se krene ka prema pomirenju.

“Posebno bih se osvrnuo na nedavnu presudu Slobodanu Praljku i njegovom samoubistvu u sudnici. Bez obzira na ono što mu se dogodilo, on je zločinac, tačnije predvodnik zločinaca te je pod njegovom komandom HVO učinio najveće zločine u BiH. On nije sprječavao svoje ljude da se zaustave ubijanja i progoni. Zlostavljanje je gore od ubijanja, navodi se u Kur’anu. Moramo proći proces pomirenja, a to ne može proći na perverznom slavljenju ratnih zločinaca. Stoga je SDA u parlamentarnu proceduru uputila izmjene zakona kako bi se ratni zločinci kažnjavali na pravi način”, kazao je Izetbegović.

Govorio je Izetbegović i o trenutnoj vlasti i opoziciji u BiH, prokomentirajući kako je Savez za bolju budućnost (SBB) BiH jednom nogom u koaliciji, a drugom u opoziciji.

“Iznenađujuće je i razočaravajuće u kojoj mjeri pojedinci pokušavaju eskivirati vlast. Predsjednim Republike Srpske Milorad Dodik je tokom još uvijek tekuće godine, pokušao na razne načine destabilizirati BiH. On je, iako je više postao proziran, nastavio svoje secionističke izjave, nastavio je bošnjačkoj djeci u RS-u zabranjivati da uče bosanski jezik, da govori šovinističke stvari o Bošnjacima povratnicima i slično. On je završi na crnoj listi State Departmenta, a mogao bi i na listi Suda BiH”, rekao je predsjednik SDA.

Govorio je i o čestim sastancima predsjednika HDZ-a Dragana Čovića s predsjednikom manjem bosanskohercegovačkog entiteta, kazavši kako njih dvojica dogovaraju različite stvari, za koje ne zna kakvu namjeru imaju.

“Kadrovi SDA u parlamentina i vladama su uvijek nudili rješenja i nisu kreirali sukobe, mada nikada nismo pristali na kompromise koji bi mogli narušiti integritet i suverenitet države. Nažalost, interese BiH nekada ruše drugi političari koji to ne bi trebal. Protivimo se uvijek izjavama koje su upućene ka BiH, a nisu dobranamjerne, posebno iz susjednih zemalja”, rekao je Izetbegović.

Dodao je kako su uprkos stalnim krizama, napravljeni iskoraci u implementaciji Reformske agencije.

“Upitnik Europske komisije (EK) je nakon zastoja od pet mjeseci, u posljednjih pola godine intenzivno ispunjavan i sveden je na kraju na sedam neusaglašenih pitanja. Mislim da će se to usaglasiti u narednom periodu i da ćemo ga predati u januaru naredne godine. Ova godina je obilovala napadima i destrukcije na Vijeće ministara BiH i Vladu FBiH, a sve se to odrazilo na razvoj infrastrukture. Zbog onih kojima su puna usta mladih u BiH, koji odlaze zbog njih, izgubili smo dvije godine”, kazao je Izetbegović.

Zaključio je kako BiH konačno ima šansu da do 2020. godine postane najveće gradilište na Balkanu.

“Neće biti poskupljenja roba i proizvoda u narednoj godini. Protekla godina nam je bila dinamična po svemu. Mogu samo kazati da se vlast pravi s pobjednicima, a SDA je definitivno kamen na koji se oslanja”, rekao je predsjednik Stranke demokratske akcije.

Autor: Radiosarajevo.ba