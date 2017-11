Izetbegović: Stavljen je međunarodni pečat na dio istine o “Herceg-Bosni”

Bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović danas je nakon presude u predmetu “Herceg-Bosna” održao konferenciju za novinare na kojoj je izjavio da je stavljen međunarodni pečat na dio istine o “Herceg-Bosni”.

Izetbegović je kazao kako je nakon skoro 25 godina djelovanja sud obavio ogroman posao i da se to vidjelo na višegodišnjim sudskim pretresima.

“Sve se to vidjelo uvidom u brojne svjedoke i akte. On je pružio žrtvama djelomičnu satisfakciju i osjećaj pravde za sve one patnje koje su prošli tokom ratnih godina. Stoga u tom svjetlu treba i promatrati i provesti sve donesene presude”, rekao je Izetbegović.

Dodao je kako je sud u Hagu svoju posljednju presudu izrekao Prliću i njegovoj grupi, ustanovivši da su učestvovali u udruženom zajedničkom poduhvatu zajedno s vrhom Republike Hrvatske, te je ustanovljeno da je postoja međunarodni sukob u BiH i okupacija pojedinih teritorija u BiH.

Izrazavam svoje duboko saučešće svim žrtvama i njihovim porodicama koje su danas slušale potvrđivanje prvostepene presude u Hagu.

“Stavljen je međunarodni pečat na dio istine o djelovanju i razlozima djelovanja Herceg-Bosne i politike državnog vrha hrvatske tokom ovih godina. Namjerno sam rekao dio istine, jer je hrvatska politika tada imala dva lica od kojih je jedno pomagalo zločine na području BiH, dok je drugo lice te politike pomagalo stradalim Bošnjacima i postrojavanje Armije RBiH”, zaključio je Izetbegović.

Istaknuo je kako nakon presude nije razgovarao s Draganom Čovićem te da poučen ranijim iskustvima, to nije ni želio.

