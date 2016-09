Izetbegović: Ono što sam obećao 100.000 radnih mjesta ostvaruje se za 30 posto brže, nego što sam planirao

Referendumom u Bosni i Hercegovini prelazi crvena linija i međunarodna zajednica će izgubiti kredibilitet ukoliko ga dozvoli, rekao je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović gostujući sinoć u emisiji Aktuelni intervju na BHT1.

Zasmetalo mu je, kako je rekao, što su ambasadori nakon susreta sa Miloradom Dodikom rekli da su zbog zapaljive retorike upozorili obojicu političara, i Dodika i njega, te dodao kako on nije govorio ništa što nije na liniji onoga što su zaključci PIC-a.

“Ako su upozorili mene, onda su upozorili i sebe”, rekao je Izetbegović za BHRT.

Ipak, najvažnije je da je nedvosmisleno rečeno da nikada neće biti dozvoljeno održavanje referenduma o otcjepljenju bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, pojasnio je Izetbegović poruku međunarodne zajednice nakon što su ambasadori zemalja PIC-a razgovarali sa njim i Miloradom Dodikom

On je dodao da se nada da će Ustavni sud donijeti pravičnu odluku o referendumu, te dodao da će je on poštivati ma kakva bila.

Nema kontinuiteta krize

Predsjedavajući Izetbegović nije želio govoriti o kontinuitetu krize u BiH, već suprotno tome, rekao je da je danas u Predsjedništvu prihvaćen revidirani Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), da je prihvaćen kredit MMF-a koji, kako je rekao, donosi reforme, a 20. septembra trebalo bi da bude prihvaćena naša kredibilna aplikacija za članstvo u EU.

“Pokrenuli smo ekonomiju. Imamo već sada 25.000 radnih mjesta za nekih 20 mjeseci. Ono što sam obećao 100.000 radnih mjesta ostvaruje se za 30 posto brže, nego što sam planirao”, rekao je Izetbegović.

On je dodao da je ostvareno sve što je planirao prije godinu ipo dana, a potencirao je “nagli ekonomski oporavak.

Uskoro Savez za promjene u punom kapacitetu

Predsjedavajući Izetbegović je rekao da su odnosi sa Savezom za promjene uzrokovani prihvatanjem njegove apelacije pred Ustavnim sudom. Dodikovi nastupi natjerali su Savez za promjene na nacionalizam, smatra trenutno prvi čovjek bh. Predsjedništva.

“Ali, vidjećete, Savez za promjene će biti u punom kapacitetu već u oktobru, nakon izbora”, dodao je Izetbegović ističući da svi problemi u BiH i šire trenutno dolaze samo od jednog čovjeka.

“Treba samo spriječiti jednog čovjeka na Balkanu koji pravi problem”, rekao je Izetbegović, misleći na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Gledaću da pomognem Hrvatima da komotno žive u BiH!

Govoreći o saradnji sa HDZ-om BiH, Bakir Izetbegović je rekao da je ona dobra i da je već dovela do ekonomskog napretka, koji bi trebalo još ubrzati. Određene nesporazume i krize koje nastaju zbog toga što HDZ traži federalizaciju i slično, Izetbegović pripisuje predizbornoj kampanji.

“Sve što BiH vodi unazad za nas je neprihvatljivo. Crtanje novih karata, novih jednonacionalnih prostora ne dolazi u obzir”, rekao je u intervju za BHRT predsjedavajući Predsjedništva.

“Biće kriza i zastoja, uhodavanja, biće priča o prekrajanjima, ali ja kao lider Bošnjaka gledaću da pomognem da Hrvati ovdje komotnije žive”, istakao je Izetbegović.

Ipak, napomenuo je da Hrvati ne mogu reći da nešto neće, a kada ih se upita zašto, da kažu: Eto zato! Naveo je primjer kladionica koji mora da bude riješen, te dodao da ne može biti da kladionice u Njemačkoj plaćaju 50 posto poreza, a u BiH nula posto.

Biće svima bolje

Da će uskoro biti bolje svima u BiH, smatra predsjedavajući bh. Predsjedništva Bakir Izetbegović. On to potkrepljuje time da je BiH najamanje zadužena zemlja u regionu, i kada krene infrastruktura punom snagom, sve će biti još puno bolje.

Izetbegović je rekao da koridor V-c treba da bude izgrađen za pet godina, nakon čega će se dva ipo sata putovati od Sarajeva do Bihaća, 45 minuta od Mostara do Sarajeva. Probijanje tunela od Konjica ka Mostaru dovešće do toga da se između ta dva grada putuje 20 minuta, o svemu tome je govorio gospodin Izetbegović.

“Za sve ovo zatvorena je finansijska konstrukcija”, dodao je.

Bakir Izetbegović je rekao da će infrastrukturni projekti, poput gradnje autoputeva i brzih cesta, hidroelektrana i sličnih projekata, zaposliti najmanje 20-30 hiljada ljudi u građevinskom sektoru, a za sobom će povući i druge grane industrije, što će 2017. godine donijeti brzi ekonomski rast za BiH.

Autor: BHRT