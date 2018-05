Izetbegović: Neki su se smijali kad sam rekao da ćemo otvoriti 100.000 radnih mjesta

Asocijacije mladih Stranke demokratske akcije (SDA) Ilidža u četvrtak navečer je organizirala tribinu “Uloga mladih u lokalnoj zajednici”, kojoj je prisustvovao i predsjednik stranke Bakir Izetbegović.

U izvještaju sa skupa, koji je objavljen na stranici SDA, navode se Izetbegovićeve riječi da će “SDA biti jača bez onih koji su otišli iz stranke”. Naglasio je da se u BiH već vidi prosperitetna i razvijena država najavivši otvaranje 150.000 radnih mjesta u narednih 8-10 godina.

“Kad sam prije tri godine kazao da moramo proizvesti novih 100.000 za deset godina, neki su se time ismijavali. To je izgledalo nešto potpuno bombastično. Danas, kad smo pola tog posla uradili, više im nije smiješno. Ja vam danas kažem da mi moramo za sljedećih osam do deset godina proizvesti 150.000 do 200 hiljada novih radnih mjesta. Mi ćemo to uraditi”, kazao je Izetbegović.

Predsjednik SDA osvrnuo se i na posjetu turskog kolege Recepa Tayyipa Erdogana, koji će iduće sedmice održati predizborni skup u sarajevskoj Zetri.

“Našeg prijatelja nešto ne vole na Zapadu, a ima puno iskompleksiranih Bošnjaka koji ga ne vole i u ovoj zemlji. On je moćan muslimanski lider kakvog odavno nije bilo. Nisu im mrski muslimani koji su primitivni, neškolovani, koji im nisu konkurencija. Erdogan im ide na nerve. Mi ćemo mu pokazati da ima i prijatelje, da ima i onih koji su ponosni na njega”, poručio je Izetbegović.