Izetbegović: Erdogan me nazvao i rekao da je sa Kitarović

“Erdogan me nazvao i rekao da se nalazi s gospođom Kitarović i pitao me da li smo za jednu trilateralu da uradimo na ministarskom nivou, pa zatim na predsjedničkom. Zašto da ne? “, kazao je bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u izjavi za N1.

Izetbegović je komentarisao dešavanja u vezi sa Danom RS, sastanku Kolinde Grabar Kitarović i Reccepa Tayipa Erdogana, izvještaju Doma lordova o stanju u Zapadnom Balkanu i aktuelnim temama.

U novom izvještaju Doma lordova Bosni i Hercegovini je posvećena posebna pažnja, a kako se navodi, postoji nekoliko prijetnji koje mogu narušiti mir i stabilnost.

“Naravno da BiH pobuđuje interesovanje, vidjeli smo u Banjaluci izjave vjerskih lidera i bivšeg predsjednika, to je dovoljno da se ljudi uznemire. Ne možete srušiti Dejtonski sporazum a da ne dovedete u pitanje i mir. Sebični političari, po istoj matrici, pokušavaju povećati šanse na izborima tako da naprave jedno stanje koje ću uporediti sa vodom u kojoj je talog pao na dno, ponovo zamute tu vodu i podignu taj talog. Nadam se da će u oktobru 2018. narod dobro razmisliti kome će dati glas. Nadam se da neće mazohistički ponovo izabrati sebične političare koji zakuhavaju radi sebe i svoje vlasti”, kazao je Izetbegović u izjavi za N1.

Kada je riječ o proslavi Dana RS kojeg je Ustavni sud proglasio neustavnim, Izetbegović je istakao da je ovaj put namjerno “šutio, da bi drugi progovorili”.

“Ja sam namjerno ovaj put šutio da bi drugi progovorili. Ja sam svoj dio posla završio, po mojoj apelaciji 9. januar ne može biti dan koji se proslavlja kao Dan RS. Ovo što rade je sve protiv Ustava i zakona i kad-tad će prestati. Samo treba biti uporan, kako su oni uporni jer na našoj strani su zakon i pravda. Ne možete vi sa pravoslavnim popovima slaviti dan koji “pripada svima”, kao slavu pravoslavnu, tjerati Bošnjake i Hrvate. Slaveći dan iz ’91. godine kada je odlučeno da Srbi razgraniče sa Bošnjacima i Hrvatima, a znamo kako je to teklo. Htio sam da vidim kako se aktiviraju. Htio sam da to proradi, da to ne bude odnos Izetbegović – Dodik ili SDA – RS. Imali smo reakcije OHR-a, Američke ambasade i nadam se da će sudovi i tužilaštva početi raditi svoj posao”.

O govoru koji je održao Tomislav Nikolić na spomenutoj ceremoniji, Izetbegović kaže:

“Ovo što je Nikolić kazao je jako loše i jako ružno ili patrijarh koji, bojim se, ne služi Bogu nego jednom narodu i naciji. Oni bi trebali biti Hristovi sljedbenici, a ne uski nacionalisti kako se to njemu prečesto dešava”.

Mnoge odluke Ustavnog suda BiH nisu provedene, ovo nije jedina?

“Ovdje se radilo o aktivnom suprostavljanju odluci. Ne možete kazniti Parlament jer ne može kreirati nešto po npr. apelaciji Sejdić – Finci. Koga da kaznite? Dakle tjerate ljude da smisle nešto čemu se protive njihove kolege. Ako se direktno suprostavite odluci Ustavnog suda prkoseći, onda je to druga stvar. Naše Tužilaštvo je pomalo počelo da se bavi politkom i izbjegava da radi svoj dio posla. Ono što je radio tužilac Marković, da optuži neke trećerazredne u tom nizu, a one koji su inspiratori ne. Tužilaštvo tako ohrabruje jedno drsko ponašanje”.

O susretu predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar – Kitarović i turskog predsjednika Reccepa Tayyipa Erdogana u Turskoj, Izetbegović je kazao da je poslao poruke Erdoganu šta je prihvatljivo za BiH, te da su ga zvali prilikom sastanka na mobilni telefon.

“Ne znam ja precizno ni šta je ona tražila, ja nisam vidio iz njihovih izjava šta je ona tražila. Poslao sam poruke Erdoganu šta je za nas prihvatljivo, naravno da nije prihvatljivo mijeđšanje u unutrašnje poslove BiH. Čuo sam jedan komentar da će “Izetbegović prihvatiti sve što Erdogan bude tražio”. Ja mislim da je obratno, on je prihvatio sve što sam ja tražio od njega. I on na taj način ispunjava amanet da će pomoći ovoj zemlji. On se obavezao da će pomagati ovoj zemlji i do sada je sve uradio što smo tražili. Pomoć Turske na evropskom putu, izgradnja infrastruktura, ogromne kvote mesa, brašna.. Mislim da je samo TIKA investirala oko milijardu maraka u BiH. Gospodin Erdogan je jedan korektan i pametan lider koji se neće miješati u unutrašnje stvari BiH. Ne možete vi tek tako napustiti građanski princip i uraditi što vam traže HDZ, HNS ili Čović i krenuti u segregaciju Izbornog sistema. To su balansi osjetljivi, nešto je bilo šanse da se tu uradi po modelu koji je predlagao Fulle”.

Šta je bila poenta sastanka?

“Sad je sve to spekulacija. Zašto bi ona pokušala uraditi nešto što smo utvrdili da nije ni pokušala. Ja sam s njima jučer razgovarao telefonom, odjednom su me nazvali na mobilni telefon. Erdogan me nazvao i rekao da se nalazi s gospođom Kitarović i pitao me da li smo za jednu trilateralu da uradimo na ministarskom nivou, pa zatim na predsjedničkom. Zašto da ne? Uvijek vrijedi razgovarati. Kazao mi je da želi pomoći nama da imamo bolje odnose ako je došlo do diskomunikacije. Erdogan djeluje na takav način, osmisli nešto što će privući i jedne i druge”.

Autor: N1