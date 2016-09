Izetbegović: BiH će iduće godine biti najveće gradilište u Evropi (video)

U emisiji N1 na 1 sinoć je bio gost Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je govorio o tome da kada bi mogao vratiti vrijeme, da li bi ponovno osporavao Dan Republike Srpske ili mu to ne bi bio prioritet kao prije četiri godine, da li je moguć dogovor o novoj Bosni i Hercegovini, zašto misli da se s Dodikom može dogovoriti o svemu, zašto je upozoravao da je ugrožen mir zbog referenduma u Republici Srpskoj, te da li će Tomislav Nikolić na jesen doći u Sarajevo.

Venecijanska komisija

Izetbegović je na samom početku emisije kazao da je referendum, nažalost, bacio sjenku na ono što se dešava u BiH.

– BiH je prva po razvitku u regionu, Federacija je najbrže rastuća kada je u pitanju ekonomija, infrakstruktura i broj zaposlenih, BDP-a, a to je zasjenjeno referendumom, kazao je Izetbegović.

On je dodao da je Ustavni sud kazao da taj dan vrijeđa Bošnjaka i Hrvate, te da je suprotan kovenciji o zabrani svih vidova rasizma, da je suprotan kovenciji o osnovnim ljudskim pravima, a da je iza njegove aplikacije stala i Venecijanska komisija koja je najekspertnije tijelo.

Na pitanje da kada bi mogao vratiti vrijeme, da li bi ponovno osporavao dan Republike Srpske ili mu to ne bi bio prioritet kao prije četiri godine, Izetbegović je kazao:

– Ja sam apelaciju uputio prije četiri godine, a prije dvije godine smo sa Savezom za promjene napravili koaliciju i ja bih imao vjerovatno druge prioritete, ali kad- tad bih išao na to da se ispravi diskriminacija. Možda bih odgodio momenat ali kad-tad bih pokrenuo to pitanje. SDA će pokrenuti i pitanje da se isprave diskriminacije u odnosu na Srbe u određenim kantonima u Federaciji BiH, kazao je Izetbegović, dodavši da je ovaj problem trebala otkloniti Međunarodna zajednica.

Kao odgovor na priču o referendumu Izetbegović je rekao da će iduće godine Bosna i Hercegovina biti najveće gradilište u Evropi.

– Treba doći iz Sarajeva do Tuzle dobrom cestom za sat vremena i 15 minuta, a ne kao što sada treba dva i po sata. Što se tiče autoputa imamo saglasnost hrvatske strane, a u četvrtak ćemo ići da sve definišemo. Ceste će ići svuda. Zatvorili smo prioritetnu finansijsku konstrukciju za Koridor 5C i planiramo ga završiti između četiri i pet godina. Potom ćemo graditi cestu sa kojom ćete iz Lašve u Travniku biti za deset minuta. Za sljedećih 25 minuta u Jajcu, a onda za sat vremena u Bihaću. Do Tuzle iz Sarajeva da se dođe za sat i 15 minuta i to autoputem do Doboja, a onda preostalih 50 kilometara dobrom cestom da se stigne za pola sata. Probiti se tunelom prema Prači i biti na Drini u Goraždu za 45 minuta. Ići kroz tunel Prenj, spojiti Konjic i Mostar tako da se iz jednog grada u drugi stigne za 20 minuta, a iz Sarajeva u Mostar za sat vremena – rekao je Izetbegović.

Povoljne kamate

Na pitanje novinara kojim izvorima bi se finansirala gradnja cesta, Izetbegović je rekao da će dio finansirati snažne firme koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu i nude da se nađu sredstva, te na bazi jakih grejs perioda i povoljnih kamata izgrade dio planiranog.

– Dio finansija oslonit ćemo na snažna javna preduzeća BiH. Dakle, mi možemo ili BH Telecom prodati i sve izgraditi ili na njega kroz firmu koja je kćer BH Telecoma opteretiti ga sa ovom izgradnjom da nam pomogne da ove ceste izgradimo. Sada posebna ekipa radi da se ubrzaju pripreme da se što prije krene u projekte – zaključuje Izetbegović priču oko gradnje cesta.

On je dodao da su odluke Ustavnog suda obavezujuće i da je Ustavni sud kojim slučajem odlučio da je 1. mart (Dan nezavisnosti BiH op.a.) diskrimninirajući on bi odluku poštovao bez obzira sviđalo se to njemu ili ne.

Na konstataciju da je mnoge iznenadio stav Aleksandra Vučića, srbijanskog premijera o referendumu u RS-u, Izetbegović je kazao:

– Bosanski Srbi, ustvari Karadžić i Mladić su uvlačili Srbiju svojedobno, onako kao što nestašan ili nasilan mlađi brat uvlači starijeg i ozbiljnijeg brata u tuče. Mislim da je Srbija sita već. Bilo je nervoze već na ovom posljednjem sastanku jer se oni stavljaju pred svršen čin, mi ćemo ovako a vi ima da nas pratite. Vučić sigurno nije za takve stvari. Njemu to ne treba on je počeo da oporavlja Srbiju, ima ogromne probleme sa nezaposlenošću. U Srbiji je niža prosječna plaća nego u BiH, Srbija je tri puta zaduženija nego BiH, kazao je Izetbegović.

U nastavku pogledajte cijeli intervju.

Autor: N1