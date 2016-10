Izbori u Srebrenici nisu gotovi: Evo šta će odlučiti utrku za načelnika

Ko će biti novi (stari) načelnik Srebrenice biće poznato nakon prebrojavanja glasova glasača u odsustvu i glasova koji budu stigli putem pošte.

Nakon obrađenih 23 od 27 biračkih mjesta u Srebrenici, kandidat srpske koalicije “Zajedno za Srebrenicu” Mladen Grujičić ima 3.879, a kandidat probosanskih stranaka Ćamil Duraković 1.631 glas.

Prema podacima Centralne izborne komisije, u općini Srebrenica pravo glasa putem pošte ima 1.596 osoba, a u odsustvu 1.703, odnosno 3.299 ukupno.

Duraković za Grujičićem, zaostaje 2.248 glasova, pa je čistom matematikom jasno kako utrka za izbor načelnika Srebrenice nije gotova, kako je to u nedjelju uvečer u svom izbornom štabu saopćio Grujičić.

U Srebrenici još nisu prebrojani glasovi sa tri biračka mjesta, a tek nakon što se oni prebroje, konačnom broju biće dodani i glasovi pristigli putem pošte i oni koji stignu od glasača u odsustvu.

S obzirom da se očekuje da Duraković ima nadmoćnu prednost u glasovima pristiglim poštom i u odsustvu, utrka za mjesto načelnika Srebrenice mogla bi ući u “foto-finiš”.

Osim toga, Duraković je istaknuo i određene nelogičnosti koje su bile primjetne tokom prebrojavanja glasova.

“Jedna nelogična stvar koju sam uočio istu noć nakon objave rezultata od strane opštinske izborne komisije. Nelogično je da sve srpske stranke koje su davale podršku Grujičiću imaju za 1.000 glasova manje nego on sam. Ko iole razumije izborni proces, vidi da je tu nešto nelogično. Da je to za 100, 200 glasova bilo bi uredu, ali 1.000… Kada su stigli dokumenti sa terena ovdje u općinsku komisiju, prilikom unošenja podataka u softver pokazalo je da on ima manje 1.000 glasova nego ranije što je rečeno”, rekao je Duraković.

Konačni rezultati izbora u Srebrenici trebali bi biti poznati u narednih nekoliko dana.

